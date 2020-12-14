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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10205102061020710208

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:26

Средняя стоимость аренды жилья в Киеве снизилась на 38%, в области на четверть – OLX
https://interfax.com.ua/news/economic/852000.html

В то же время пользователи чаще всего интересовались жильем в Дарницком районе (18,6 тыс. откликов), Днепровском (13,5 тыс.), Голосеевском (13,3 тыс.).
пох такой пох

А в Елисаветграде цены не падают, поскольку туда беженцев свозят
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 15:15

  Faceless написав:
BIGor написав:
  hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.

Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі.
Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати


Я очень извиняюсь, но очень интересно, флуд про США удаляют только в том случае, если в нем участвует rjkz?
Остальным, в том числе модераторам это позволительно?
Так, для общего развития и расширения кругозора.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 16:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5474429:hume"]РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.

Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі.
Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати


Я очень извиняюсь, но очень интересно, флуд про США удаляют только в том случае, если в нем участвует rjkz?
Остальным, в том числе модераторам это позволительно?
Так, для общего развития и расширения кругозора.[/quote]Залежить від скарг
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 18:16

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі.
Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати


Я очень извиняюсь, но очень интересно, флуд про США удаляют только в том случае, если в нем участвует rjkz?
Остальным, в том числе модераторам это позволительно?
Так, для общего развития и расширения кругозора.
Залежить від скарг


То есть, у модерации нет твердой позиции. Ок, понял.
Я понимаю, кто жалобы пищет. У него есть опция не видеть мои посты. На посты на ту-же тему, которые пишет модератор, он не жалуется?
Объективно, когда кому-то одному что-то позволительно, а другому нет, называется словом дискриминация.
К слову, в начале удаленного обсуждения, я предложил веее (с которого началось) ответить или в профильной ветке или в ЛС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 18:36

  Ромасик написав:Средняя стоимость аренды жилья в Киеве снизилась на 38%, в области на четверть – OLX
https://interfax.com.ua/news/economic/852000.html

В то же время пользователи чаще всего интересовались жильем в Дарницком районе (18,6 тыс. откликов), Днепровском (13,5 тыс.), Голосеевском (13,3 тыс.).
пох такой пох

А в Елисаветграде цены не падают, поскольку туда беженцев свозят

Это где у нас Елисаветград?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 18:44

  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
  hume написав:С этими нужно попробовать поторговаться, сказать риелторы прогнозируют 20% падение к осени))
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Pd4hT.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... e0bfb23685
склон перед участком в аренде на 49 лет.

Неужели Украина, наконец, очистится от все этих уйопков?

То там обитает, Эйр, киваловцы или другая элита?
Может пора там посквотеррить, или точнее, с учётом коренного населения вашего(да и нашего) города, навести швонДерный порядок?
Конфисковать
Туркам продать хоть под их бордель выходного дня(Они только и ждут возобновления авиарейсов)
Деньги на постройку ньюхрущоб переселенцам
Хотя лучше на закупку плутония для нового проекта на ЮжМаше :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 19:47

  барабашов написав:Это где у нас Елисаветград?
235 км на Запад от Екатеринослава
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 20:00

  барабашов написав:
  airmax78 написав:
  Мизантрóп написав:
То там обитает, Эйр, киваловцы или другая элита?

Позавчера там Тупицкого прогуливающегося засняли.
Bolt
 
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