Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.
Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі. Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
Я очень извиняюсь, но очень интересно, флуд про США удаляют только в том случае, если в нем участвует rjkz? Остальным, в том числе модераторам это позволительно? Так, для общего развития и расширения кругозора.
BIGor написав:[quote="5474429:hume"]РКЖЗ говорит, что только ленивый в США не заработает.
Извиняюсь за оффтоп, у меня до 10 человек знакомых успешно переселились в США (правда это было давненько), по программе work and travel. Никто не вернулся в неньку. Хотя говорят этот путь нелегален.
Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі. Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
Я очень извиняюсь, но очень интересно, флуд про США удаляют только в том случае, если в нем участвует rjkz? Остальным, в том числе модераторам это позволительно? Так, для общего развития и расширения кругозора.[/quote]Залежить від скарг
Faceless написав:Не переселились, а потрапили і залишилися нелегалами. Work and travel це програма, зазвичай для студентів, поїхати в США, повчити мову й підробити. З останнім не у всіх добре, частіше за все залишаються в мінусі. Щодо нелегалів - є ризик, що не просто не вийде залишитися, а взагалі потім більше не пустять. Це шлях відчаю для тих, кому взагалі нема чого втрачати
Я очень извиняюсь, но очень интересно, флуд про США удаляют только в том случае, если в нем участвует rjkz? Остальным, в том числе модераторам это позволительно? Так, для общего развития и расширения кругозора.
Залежить від скарг
То есть, у модерации нет твердой позиции. Ок, понял. Я понимаю, кто жалобы пищет. У него есть опция не видеть мои посты. На посты на ту-же тему, которые пишет модератор, он не жалуется? Объективно, когда кому-то одному что-то позволительно, а другому нет, называется словом дискриминация. К слову, в начале удаленного обсуждения, я предложил веее (с которого началось) ответить или в профильной ветке или в ЛС.
Неужели Украина, наконец, очистится от все этих уйопков?
То там обитает, Эйр, киваловцы или другая элита? Может пора там посквотеррить, или точнее, с учётом коренного населения вашего(да и нашего) города, навести швонДерный порядок? Конфисковать Туркам продать хоть под их бордель выходного дня(Они только и ждут возобновления авиарейсов) Деньги на постройку ньюхрущоб переселенцам Хотя лучше на закупку плутония для нового проекта на ЮжМаше