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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10206102071020810209

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 21:15

  Унуноктий написав:
  Мизантрóп написав:
  hume написав:С этими нужно попробовать поторговаться, сказать риелторы прогнозируют 20% падение к осени))
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Pd4hT.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksk ... e0bfb23685
склон перед участком в аренде на 49 лет.

чей это интересно?

ниточки тянутся к отечественной "фемиде"...
ничего нового увы...
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:10

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Мизантрóп написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksklyuzivnaya-rezidentsiya-s-vidom-na-more-IDN8PBl.html#e0bfb23685
склон перед участком в аренде на 49 лет.

чей это интересно?

ниточки тянутся к отечественной "фемиде"...
ничего нового увы...

Как так получилось что эти ублюдки поставили раком всю страну?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:31

Bolt
Именно в этом доме Тони Монтана?
Кто этот Тупицкий? Слуга хуе...в???
барабашов
 
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  Faceless написав:Залежить від скарг

Каких ещё скарг?
Тут собрались крутые мужики милионщики, а не плаксивые девочки со скаргами.
И кто чемпион по скаргам? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:51

  барабашов написав:Bolt
Именно в этом доме Тони Монтана?
Кто этот Тупицкий? Слуга хуе...в???

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2% ... 0%B8%D1%87
Bolt
 
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