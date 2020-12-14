Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 сер, 2022 21:15
Унуноктий написав:
чей это интересно?
ниточки тянутся к отечественной "фемиде"...
ничего нового увы...
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Додано: Нед 14 сер, 2022 22:10
Прохожий написав: Унуноктий написав: Мизантрóп написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksklyuzivnaya-rezidentsiya-s-vidom-na-more-IDN8PBl.html#e0bfb23685
склон перед участком в аренде на 49 лет.
чей это интересно?
ниточки тянутся к отечественной "фемиде"...
ничего нового увы...
Как так получилось что эти ублюдки поставили раком всю страну?
airmax78
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Додано: Нед 14 сер, 2022 22:31
Bolt Именно в этом доме Тони Монтана? Кто этот Тупицкий? Слуга хуе...в???
барабашов
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Додано: Нед 14 сер, 2022 22:31
Faceless написав:
Залежить від скарг
Каких ещё скарг?
Тут собрались крутые мужики милионщики, а не плаксивые девочки со скаргами.
И кто чемпион по скаргам?
UA
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Додано: Нед 14 сер, 2022 22:51
барабашов написав: Bolt
Именно в этом доме Тони Монтана?
Кто этот Тупицкий? Слуга хуе...в???
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2% ... 0%B8%D1%87
Bolt
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