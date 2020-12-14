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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10205102061020710208

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:10

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Мизантрóп написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/eksklyuzivnaya-rezidentsiya-s-vidom-na-more-IDN8PBl.html#e0bfb23685
склон перед участком в аренде на 49 лет.

чей это интересно?

ниточки тянутся к отечественной "фемиде"...
ничего нового увы...

Как так получилось что эти ублюдки поставили раком всю страну?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:31

Bolt
Именно в этом доме Тони Монтана?
Кто этот Тупицкий? Слуга хуе...в???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 22:51

  барабашов написав:Bolt
Именно в этом доме Тони Монтана?
Кто этот Тупицкий? Слуга хуе...в???

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2% ... 0%B8%D1%87
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 04:08

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Ну что там с ценами?

Форум опустел.
Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.
Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.
Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.
В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.
Один Флай грустит.
В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.
Вот так и живём.


Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес.
Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви".
Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы.
Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека).
Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить.
В Украине точно война? Или это игры моего воображения?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 07:25

  rjkz написав:В Украине точно война?
я встретил войну в маленьком городке откуда до любой границы 400+км так вот сразу закрылись все аптеки (те что в пешей доступности), обменки, мелкие магазины и большинство сетевиков (по пальцам посчитать кто работал). Купить еду был квест, а в тех что работали полки были пустыми. Ну вот вопрос, до фронта далеко, зачем закрывать аптеки и куда делся товар с магазинов? Продавцы говорили, что перевозчики отказываются от заказов.

Теперь маятник качнуло в обратную сторону. За последний месяц на моём районе открылось столько коммерции, сколько не было до 24.02! Чувствуется что люди потеряли бизнес/работу и решили попробовать свои силы на новом месте. До маразма, в одном жк супермаркет, 2 салона красоты, 2е стоматологии, 2 аптеки, обменка. В 150 метрах другой жк и там... то же самое!

если деньги в гривне припарковать их в коммерцию - неплохое решение. Спрос есть. Доходность пока минимальная, ниже гривневых депозитов, но выше долларовых. Нести доллары в банки - безумие. Отдадут по неизвестному курсу, как погорельцам меги по 29 отдают. Парковать гривну на депозитах тоже рискованно из-за девала и возможного банкротства банков. Вот и бегут с таких вводных в недвижимость.

Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією. Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».

Кличко уточнив, що не таємниця, що вони багато років живуть у різних країнах.

«Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», – сказав Кличко.

На запитання, чи вільне його серце, мер відповів: «Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?».

https://glavcom.ua/kyiv/news/klichko-ro ... 68121.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви".
Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы.
Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека).
Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить.
В Украине точно война? Или это игры моего воображения?

Когда-то интересовался ЖК Старт, глянул сейчас - "чистильщики обуви" продают...
Люди набрались нормально квартирок, вот физик продает сразу много "Продажа 1к, 2к и паркинг в жк Старт"
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... PknDv.html

И вот физлицо продает https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Povfd.html

И снова физлицо https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... Pbt1g.html
BIGor
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