Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Форум опустел. Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая. Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам. Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром. В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета. Один Флай грустит. В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни. Вот так и живём.
Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес. Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви". Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы. Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека). Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить. В Украине точно война? Или это игры моего воображения?
я встретил войну в маленьком городке откуда до любой границы 400+км так вот сразу закрылись все аптеки (те что в пешей доступности), обменки, мелкие магазины и большинство сетевиков (по пальцам посчитать кто работал). Купить еду был квест, а в тех что работали полки были пустыми. Ну вот вопрос, до фронта далеко, зачем закрывать аптеки и куда делся товар с магазинов? Продавцы говорили, что перевозчики отказываются от заказов.
Теперь маятник качнуло в обратную сторону. За последний месяц на моём районе открылось столько коммерции, сколько не было до 24.02! Чувствуется что люди потеряли бизнес/работу и решили попробовать свои силы на новом месте. До маразма, в одном жк супермаркет, 2 салона красоты, 2е стоматологии, 2 аптеки, обменка. В 150 метрах другой жк и там... то же самое!
если деньги в гривне припарковать их в коммерцию - неплохое решение. Спрос есть. Доходность пока минимальная, ниже гривневых депозитов, но выше долларовых. Нести доллары в банки - безумие. Отдадут по неизвестному курсу, как погорельцам меги по 29 отдают. Парковать гривну на депозитах тоже рискованно из-за девала и возможного банкротства банков. Вот и бегут с таких вводных в недвижимость.
Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією. Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».
Кличко уточнив, що не таємниця, що вони багато років живуть у різних країнах.
«Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», – сказав Кличко.
На запитання, чи вільне його серце, мер відповів: «Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?».
rjkz написав:Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви". Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы. Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека). Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить. В Украине точно война? Или это игры моего воображения?