Додано: Пон 15 сер, 2022 07:25

rjkz написав: В Украине точно война? В Украине точно война?





Кличко уточнив, що не таємниця, що вони багато років живуть у різних країнах.



«Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», – сказав Кличко.



На запитання, чи вільне його серце, мер відповів: «Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?».



https://glavcom.ua/kyiv/news/klichko-ro ... 68121.html Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією. Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».Кличко уточнив, що не таємниця, що вони багато років живуть у різних країнах.«Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», – сказав Кличко.На запитання, чи вільне його серце, мер відповів: «Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?».

я встретил войну в маленьком городке откуда до любой границы 400+км так вот сразу закрылись все аптеки (те что в пешей доступности), обменки, мелкие магазины и большинство сетевиков (по пальцам посчитать кто работал). Купить еду был квест, а в тех что работали полки были пустыми. Ну вот вопрос, до фронта далеко, зачем закрывать аптеки и куда делся товар с магазинов? Продавцы говорили, что перевозчики отказываются от заказов.Теперь маятник качнуло в обратную сторону. За последний месяц на моём районе открылось столько коммерции, сколько не было до 24.02! Чувствуется что люди потеряли бизнес/работу и решили попробовать свои силы на новом месте. До маразма, в одном жк супермаркет, 2 салона красоты, 2е стоматологии, 2 аптеки, обменка. В 150 метрах другой жк и там... то же самое!если деньги в гривне припарковать их в коммерцию - неплохое решение. Спрос есть. Доходность пока минимальная, ниже гривневых депозитов, но выше долларовых. Нести доллары в банки - безумие. Отдадут по неизвестному курсу, как погорельцам меги по 29 отдают. Парковать гривну на депозитах тоже рискованно из-за девала и возможного банкротства банков. Вот и бегут с таких вводных в недвижимость.