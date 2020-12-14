Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Форум опустел. Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая. Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам. Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром. В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета. Один Флай грустит. В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни. Вот так и живём.
Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес. Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви". Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы. Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека). Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить. В Украине точно война? Или это игры моего воображения?
я встретил войну в маленьком городке откуда до любой границы 400+км так вот сразу закрылись все аптеки (те что в пешей доступности), обменки, мелкие магазины и большинство сетевиков (по пальцам посчитать кто работал). Купить еду был квест, а в тех что работали полки были пустыми. Ну вот вопрос, до фронта далеко, зачем закрывать аптеки и куда делся товар с магазинов? Продавцы говорили, что перевозчики отказываются от заказов.
Теперь маятник качнуло в обратную сторону. За последний месяц на моём районе открылось столько коммерции, сколько не было до 24.02! Чувствуется что люди потеряли бизнес/работу и решили попробовать свои силы на новом месте. До маразма, в одном жк супермаркет, 2 салона красоты, 2е стоматологии, 2 аптеки, обменка. В 150 метрах другой жк и там... то же самое!
если деньги в гривне припарковать их в коммерцию - неплохое решение. Спрос есть. Доходность пока минимальная, ниже гривневых депозитов, но выше долларовых. Нести доллары в банки - безумие. Отдадут по неизвестному курсу, как погорельцам меги по 29 отдают. Парковать гривну на депозитах тоже рискованно из-за девала и возможного банкротства банков. Вот и бегут с таких вводных в недвижимость.
Мер Києва Віталій Кличко розлучається зі своєю дружиною Наталією. Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».
Кличко уточнив, що не таємниця, що вони багато років живуть у різних країнах.
«Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», – сказав Кличко.
На запитання, чи вільне його серце, мер відповів: «Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?».
rjkz написав:Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви". Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы. Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека). Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить. В Украине точно война? Или это игры моего воображения?
вам с франтом виднее) так нравится когда из-за личной злобы, обливают грязью места, где ни разу не были. В чём польза вашего высера про Ирпень? пишите про те локации, где вы живёте.
Госпадя! Версаль, да не той! Скільки можна мурижити про дальній спальний район, який знаходиться за 15 км від київської межі???? Він цікавий обмеженому колу людей. Зазвичай публіка, яка не може купити житло в Києві, тому купляє там, де дешевше, тобто далі від Києва. Ні разу не були??? Ну нафіг, регулярно проїзжаю через всі ці Єпеня і дивуюсь з людей, які живуть в сільській місцевості в 25-поверхових 'неохрущах". "Дешева рибка - погана юшка!"
Динаміку росту Ірпеня і Києва можете порівняти і зробити висновки?
antey1969 написав:Форум опустел. Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая. Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам. Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром. В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета. Один Флай грустит. В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни. Вот так и живём.
Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес. Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви". Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы. Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека). Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить. В Украине точно война? Или это игры моего воображения?
Это невротическая реакция на стрессовую ситуацию. Люди рассказывая другим как они сейчас успешно вырулят из сложной ситуации успокаивают себя. Рассказы про сдачу в аренду двухи 65 метров на ПОХе июне аренду за эквивалент 1000 у.е из этой же серии. Может это и правильно. Психическое здоровье подорвать сейчас легко.