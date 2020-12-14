На "вториннці" - ціни Кржн активно "просідають".
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - питання найближчих 2-3 років для Києва.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 10:07
На "вториннці" - ціни Кржн активно "просідають".
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - питання найближчих 2-3 років для Києва.
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:15
В гривне точно выросло (получается почти на 50%), а просадка в долларах есть еще не везде. Так или иначе у многих запасы или доходы в грн.
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
С такими представлениями о переменной высотности очутившись на ПОХе вас должен был инфаркт схватить. Переменная высотность это хотя бы три основных уроня высот. На Левобережке это есть, как и на Печерске, а вто на ПОХе - окончательно похерено в 2010х (при том что появились действительно интересные комплексы, но все в пределах 23-25 этажей). Подправить ПОХ могут теперь только 40 этажные свечки
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На Great монолитчики вышли. Странно
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