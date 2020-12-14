На "вториннці" - ціни Кржн активно "просідають".
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - питання найближчих 2-3 років для Києва.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:07
На "вториннці" - ціни Кржн активно "просідають".
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - питання найближчих 2-3 років для Києва.
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:15
В гривне точно выросло (получается почти на 50%), а просадка в долларах есть еще не везде. Так или иначе у многих запасы или доходы в грн.
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
С такими представлениями о переменной высотности очутившись на ПОХе вас должен был инфаркт схватить. Переменная высотность это хотя бы три основных уроня высот. На Левобережке это есть, как и на Печерске, а вто на ПОХе - окончательно похерено в 2010х (при том что появились действительно интересные комплексы, но все в пределах 23-25 этажей). Подправить ПОХ могут теперь только 40 этажные свечки
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На Great монолитчики вышли. Странно
Додано: Пон 15 сер, 2022 11:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У 8 разів зменшилась кількість продажів нерухомості
Кількість купівель квартир сягла 13% від торішніх показників
Додано: Пон 15 сер, 2022 11:20
Там еще есть с другой стороны стадион "Старт" на котором снимались предвыборные обещания Кличка. Но он не ремонтировался со времен Второй Мировой.
Потенциал у места очень хороший:
если достроят ТРЦ,
облагородят трамвай,
отреставрируют стадион,
выложат плиткой тротуары,
причешут базар.
Додано: Пон 15 сер, 2022 12:27
Война поправила экологию.
Даже самое грязное место всей Киевской области - Ирпень(большой привет купившим жилье " в экологически чистом районе"). До войны он стабильно сидел в красной зоне по вечерам и утрам, уступая по загрязненности только отдельным районам г.Киева. Теперь - красота, круглосуточно Ирпень с Бучей в зеленой зоне.
Рецепт улучшения экологии выработан на практике. Только бомбить, другие методы не работают.
Додано: Пон 15 сер, 2022 12:36
Риелторы как выживают? Аренда охфисов хоть отбиваецца?
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