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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10206102071020810209

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:07

На "вториннці" - ціни Кржн активно "просідають".
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - питання найближчих 2-3 років для Києва.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:15

  rjkz написав:Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес.

В гривне точно выросло (получается почти на 50%), а просадка в долларах есть еще не везде. Так или иначе у многих запасы или доходы в грн.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:Для меня переменная высотность это на берегу 4 этажа, дальше 9-14 и возле станции метро так и быть несколько башен. А не все наоборот или как попало

С такими представлениями о переменной высотности очутившись на ПОХе вас должен был инфаркт схватить. Переменная высотность это хотя бы три основных уроня высот. На Левобережке это есть, как и на Печерске, а вто на ПОХе - окончательно похерено в 2010х (при том что появились действительно интересные комплексы, но все в пределах 23-25 этажей). Подправить ПОХ могут теперь только 40 этажные свечки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На Great монолитчики вышли. Странно Зображення
beee
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У 8 разів зменшилась кількість продажів нерухомості
Кількість купівель квартир сягла 13% від торішніх показників
https://opendatabot.ua/analytics/realty-in-war
V2
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:20

  hume написав:
  BIGor написав:Когда-то интересовался ЖК Старт, глянул сейчас - "чистильщики обуви" продают...
Люди набрались нормально квартирок, вот физик продает сразу много "Продажа 1к, 2к и паркинг в жк Старт"
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... PknDv.html

Хотят распродаться по 2 куе метр, оптимисты))

Опять половина "недоквартир в 30 метров". Место неплохое но все улочки узкие вокруг жилого комплекса, что создаст проблемы для приезжающих. Если когда нибудь реконструируют пространство возле метро и достроят торговый центр место будет бимба, учитывая близость к центру. Пока же помойка возле метро только отпугивает и шепчет поселиться чуть дальше :mrgreen:

Там еще есть с другой стороны стадион "Старт" на котором снимались предвыборные обещания Кличка. Но он не ремонтировался со времен Второй Мировой.
Потенциал у места очень хороший:
если достроят ТРЦ,
облагородят трамвай,
отреставрируют стадион,
выложат плиткой тротуары,
причешут базар.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:27

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Конечно бегут, но только в Ирпень.
вам с франтом виднее) так нравится когда из-за личной злобы, обливают грязью места, где ни разу не были. В чём польза вашего высера про Ирпень? пишите про те локации, где вы живёте.

Госпадя!
Версаль, да не той!
Скільки можна мурижити про дальній спальний район, який знаходиться за 15 км від київської межі???? Він цікавий обмеженому колу людей. Зазвичай публіка, яка не може купити житло в Києві, тому купляє там, де дешевше, тобто далі від Києва.
Ні разу не були???
Ну нафіг, регулярно проїзжаю через всі ці Єпеня і дивуюсь з людей, які живуть в сільській місцевості в 25-поверхових 'неохрущах".
"Дешева рибка - погана юшка!"

https://www.saveecobot.com/maps#11/50.5030/30.3669/aqi
Война поправила экологию.
Даже самое грязное место всей Киевской области - Ирпень(большой привет купившим жилье " в экологически чистом районе"). До войны он стабильно сидел в красной зоне по вечерам и утрам, уступая по загрязненности только отдельным районам г.Киева. Теперь - красота, круглосуточно Ирпень с Бучей в зеленой зоне.
Рецепт улучшения экологии выработан на практике. Только бомбить, другие методы не работают.
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:36

  V2 написав:У 8 разів зменшилась кількість продажів нерухомості
Кількість купівель квартир сягла 13% від торішніх показників
https://opendatabot.ua/analytics/realty-in-war

Риелторы как выживают? Аренда охфисов хоть отбиваецца?
Zebra
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