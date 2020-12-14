Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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rjkz написав:Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес.
В гривне точно выросло (получается почти на 50%), а просадка в долларах есть еще не везде. Так или иначе у многих запасы или доходы в грн.
Ромасик написав:Для меня переменная высотность это на берегу 4 этажа, дальше 9-14 и возле станции метро так и быть несколько башен. А не все наоборот или как попало
С такими представлениями о переменной высотности очутившись на ПОХе вас должен был инфаркт схватить. Переменная высотность это хотя бы три основных уроня высот. На Левобережке это есть, как и на Печерске, а вто на ПОХе - окончательно похерено в 2010х (при том что появились действительно интересные комплексы, но все в пределах 23-25 этажей). Подправить ПОХ могут теперь только 40 этажные свечки
Опять половина "недоквартир в 30 метров". Место неплохое но все улочки узкие вокруг жилого комплекса, что создаст проблемы для приезжающих. Если когда нибудь реконструируют пространство возле метро и достроят торговый центр место будет бимба, учитывая близость к центру. Пока же помойка возле метро только отпугивает и шепчет поселиться чуть дальше
Там еще есть с другой стороны стадион "Старт" на котором снимались предвыборные обещания Кличка. Но он не ремонтировался со времен Второй Мировой. Потенциал у места очень хороший: если достроят ТРЦ, облагородят трамвай, отреставрируют стадион, выложат плиткой тротуары, причешут базар.
вам с франтом виднее) так нравится когда из-за личной злобы, обливают грязью места, где ни разу не были. В чём польза вашего высера про Ирпень? пишите про те локации, где вы живёте.
Госпадя! Версаль, да не той! Скільки можна мурижити про дальній спальний район, який знаходиться за 15 км від київської межі???? Він цікавий обмеженому колу людей. Зазвичай публіка, яка не може купити житло в Києві, тому купляє там, де дешевше, тобто далі від Києва. Ні разу не були??? Ну нафіг, регулярно проїзжаю через всі ці Єпеня і дивуюсь з людей, які живуть в сільській місцевості в 25-поверхових 'неохрущах". "Дешева рибка - погана юшка!"
https://www.saveecobot.com/maps#11/50.5030/30.3669/aqi Война поправила экологию. Даже самое грязное место всей Киевской области - Ирпень(большой привет купившим жилье " в экологически чистом районе"). До войны он стабильно сидел в красной зоне по вечерам и утрам, уступая по загрязненности только отдельным районам г.Киева. Теперь - красота, круглосуточно Ирпень с Бучей в зеленой зоне. Рецепт улучшения экологии выработан на практике. Только бомбить, другие методы не работают.
Форум опустел. Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая. Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам. Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром. В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета. Один Флай грустит. В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни. Вот так и живём.
Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес. Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви". Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы. Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека). Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить. В Украине точно война? Или это игры моего воображения?
Недвижимость - долларовый актив. Странно что аренду не привязывают к доллару. Арендодатели - альтруисты.