rjkz написав:

antey1969 написав: Investor_K написав: Ну что там с ценами? Ну что там с ценами?

Форум опустел.

Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.

Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.

Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.

В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.

Один Флай грустит.

В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.

Вот так и живём. Форум опустел.Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.Один Флай грустит.В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.Вот так и живём.

Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес.Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви".Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы.Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека).Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить.В Украине точно война? Или это игры моего воображения?