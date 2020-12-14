Додано: Пон 15 сер, 2022 13:27

airmax78 написав: rjkz написав: antey1969 написав: Форум опустел.

Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.

Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.

Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.

В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.

Один Флай грустит.

В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.

Вот так и живём. Форум опустел.Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.Один Флай грустит.В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.Вот так и живём.



Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес.

Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви".

Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы.

Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека).

Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить.

В Украине точно война? Или это игры моего воображения? Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес.Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви".Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы.Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека).Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить.В Украине точно война? Или это игры моего воображения?

Недвижимость - долларовый актив. Странно что аренду не привязывают к доллару. Арендодатели - альтруисты. Недвижимость - долларовый актив. Странно что аренду не привязывают к доллару. Арендодатели - альтруисты.

Когда-то даже самый убитый хрущ "из-под бабушки" с "обсикаными занавесками" (ТМ йцукен) сдавался и продавался за баксы.Это был чистый рынок арендатора. Я думаю, в те времена, если-бы ввели ритуал целования ног арендодателю при знакомстве, то оно-бы прокатило .Потом предложение на рынке аренды начало расти вместе со строительным бумом.После кризиса 2008 года выяснилось, что бывает и рынок арендатора.И в этот момент, в погоне за ускользающим арендатором и в надежде удержаться на плаву, закредитованые по самое немогу арендодатели уже сами готовы были целовать ноги арендаторам. Но отвязка аренды от бакса стала альтернативой этому диковинному ритуалу.Но и это еще не все.Со временем стало понятно, чтто и сама недвига не является чисто долларовым активом. Да, проще пока еще номинировать продажу в баксе, но динамика цен показывает, что 100% привязки нет вовсе.