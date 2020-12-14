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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 сер, 2022 13:11
xio13 написав: Frant написав:
На "вториннці" - ціни Кржн активно "просідають".
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - питання найближчих 2-3 років для Києва.
А чому ціна евроремонту не просяде в 2 рази як і квартира?
Чи по вашій логіці все у світі дорожчати буде крім квартири в Києві яка упаде мінімум в 2 рази?
Не буде дорожчати, так як ФРС збільшує ставку та зменшує пропозицію долара.
От коли повернеться політика кількісного пом"якшення QE, тоді можна буде починати думати про ріст комодів, нерухомості і т.д. і т.п.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:15
flyman написав:
От коли повернеться політика кількісного пом"якшення QE, тоді можна буде починати думати про ріст комодів, нерухомості
на нас это не влияет. Рост киевских цен подогревали не комоды, а проблемы с поиском работы на периферии. Когда в Киеве появится 1млн вакансий, цены потрогают космос. Я про готовое. В быструю реанимацию котлованов/недостроев пока не верю.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:25
vitaliian написав: flyman написав:
От коли повернеться політика кількісного пом"якшення QE, тоді можна буде починати думати про ріст комодів, нерухомості
на нас это не влияет. Рост киевских цен подогревали не комоды, а проблемы с поиском работы на периферии. Когда в Киеве появится 1млн вакансий, цены потрогают космос. Я про готовое. В быструю реанимацию котлованов/недостроев пока не верю.
При 10 млн. біженців за кордоном, плюс до тих 8 млн. заробітчан, що раніше виїхали, КРЖН чекає довгий період стагнації.
Забув ще про віддалену роботу. Тепер можна з б-якого села/хутора працювати віддалено, де є стабільна електроенергія та інтернет.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:27
airmax78 написав: rjkz написав: antey1969 написав:
Форум опустел.
Народ сутками под отделами продаж на чемоданах нала дежурит, чтобы успеть отовариться до подорожая.
Особо удачливые лекции о плинтусах скрытого монтажа за рубежом читают благоговеющим австрийским инвесторам.
Долярчик отбивается от потенциальных арендаторов с юга, зачастую даже крупным калибром.
В общем и целом, все признаки ракеты на КРЖН налицо. Иногда даже официально сообщают, так мол и так, скоро ракета.
Один Флай грустит.
В лекционный тур его не взяли, а Доллярчик всех южных арендаторов запугал до медвежьей болезни.
Вот так и живём.
Кстати, разговаривал сегодня с друзьями в Киеве, они все сокрушались, что не успели однущку под аренду взять до войны. А сейчас у них не хватало, потому что по новостям говорят, что цены на КРЖН сильно выросли во время войны. И они эти бабки зафутболили в бизнес.
Я им посочувствовал, рассказал откуда пошло выражение "чистильщики обуви".
Так что люди за пределами форума поддаются влиянию на свои неокрепшие умы.
Рассказали, что по их улице (они в доме живут) только-только дом продался. Возле потенциальной цели прилета ракеты (не той, о которой вещало Трибека).
Что-то народ покупает, думает куда лищнее бабло пристроить.
В Украине точно война? Или это игры моего воображения?
Недвижимость - долларовый актив. Странно что аренду не привязывают к доллару. Арендодатели - альтруисты.
Когда-то даже самый убитый хрущ "из-под бабушки" с "обсикаными занавесками" (ТМ йцукен) сдавался и продавался за баксы.
Это был чистый рынок арендатора. Я думаю, в те времена, если-бы ввели ритуал целования ног арендодателю при знакомстве, то оно-бы прокатило .
Потом предложение на рынке аренды начало расти вместе со строительным бумом.
После кризиса 2008 года выяснилось, что бывает и рынок арендатора.
И в этот момент, в погоне за ускользающим арендатором и в надежде удержаться на плаву, закредитованые по самое немогу арендодатели уже сами готовы были целовать ноги арендаторам. Но отвязка аренды от бакса стала альтернативой этому диковинному ритуалу.
Но и это еще не все.
Со временем стало понятно, чтто и сама недвига не является чисто долларовым активом. Да, проще пока еще номинировать продажу в баксе, но динамика цен показывает, что 100% привязки нет вовсе.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:28
странно, все забыли, что по сути у нас в стране - дефолт!
пока отсрочка на два года, но неужели кто то верит что ситуация измениться к лучшему?
американские фантики имеют свойство закачиваться и уж точно не на рынке недвижимости. уверен, ближайшие года четыре многие будут ощущать фантомные боли...
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:30
airmax78 написав:
Недвижимость - долларовый актив. Странно что аренду не привязывают к доллару. Арендодатели - альтруисты.
Зарплаты у нас в стране к доллару не подвязаны )))
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:30
flyman написав:
При 10 млн. біженців за кордоном, плюс до тих 8 млн. заробітчан, що раніше виїхали, КРЖН чекає довгий період стагнації.
Забув ще про віддалену роботу. Тепер можна з б-якого села/хутора працювати віддалено, де є стабільна електроенергія та інтернет.
откуда цифра 10млн? не хочу гуглить, последняя что мне встречалась была 3 млн из которой (надо понимать) где-то половина пенсионеры и дети (то есть не игроки кржн). Так они рынку труда особо и не нужны. От того что они сбежали, не холодно не жарко.
Удаленная работа только в it и бухгалтерии. Увы обслуга (а 80% вакансий в Киеве это обслуживание крупного бизнеса или отдельных личностей/семей) удаленно работать не может.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:40
Zebra написав:
А я не верю в скорое окончание войны и девственной целый Киев.
так и метеорит может упасть, риски для недвижимости всегда есть. В том числе дефолт, и военные.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:46
BIGor написав: vitaliian написав:
Парковать гривну на депозитах тоже рискованно из-за девала и возможного банкротства банков. Вот и бегут с таких вводных в недвижимость.
Конечно бегут, но только в Ирпень. Наверное не знают о ветках рынка недвижимости Киева, Львова и ветки Акурта.
Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:56
Natt написав: BIGor написав: vitaliian написав:
Парковать гривну на депозитах тоже рискованно из-за девала и возможного банкротства банков. Вот и бегут с таких вводных в недвижимость.
Конечно бегут, но только в Ирпень. Наверное не знают о ветках рынка недвижимости Киева, Львова и ветки Акурта.
Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы.
Можна так сказати, портрет ЦА?
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