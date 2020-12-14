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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10208102091021010211

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:04

  vitaliian написав:
  Zebra написав:А я не верю в скорое окончание войны и девственной целый Киев.
так и метеорит может упасть, риски для недвижимости всегда есть. В том числе дефолт, и военные.


Падение метеорита на КРЖН имеет весьма низкое вероятностное влияние. +\- 0,00000000000000000000001%
То что написал Зебра имеет вероятность намного выше.
Я когда Вас читаю, поражаюсь, Вы описываете явления, которые есть, но не оцениваете ни их влияние на другие процессы ни динамику даже этих самых явлений.
Такая себе "фотография во времени".
Все процессы имеют какую-то динамику и какие-то риски, которые в свою очередь, формируют вероятность (тоже, судя по всему не освоенная Вами категория) наступления того или иного события.
Вот Вы мне дифирамбы пели на соседней ветке за якобы предвидение. А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завести. И если даже предположение войны было вероятностным, то есть могло случиться или нет, но в моих оценках с высокой вероятностью, то рыночный закон формирования цены как баланс спроса и предложения имеет 100% вероятность.
Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки.
И этот закон, который даже в учебниках, издаваемых при ссср не решались отрицать.
rjkz
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  #<1 ... 10208102091021010211
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