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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:04
vitaliian написав: Zebra написав:
А я не верю в скорое окончание войны и девственной целый Киев.
так и метеорит может упасть, риски для недвижимости всегда есть. В том числе дефолт, и военные.
Падение метеорита на КРЖН имеет весьма низкое вероятностное влияние. +\- 0,00000000000000000000001%
То что написал Зебра имеет вероятность намного выше.
Я когда Вас читаю, поражаюсь, Вы описываете явления, которые есть, но не оцениваете ни их влияние на другие процессы ни динамику даже этих самых явлений.
Такая себе "фотография во времени".
Все процессы имеют какую-то динамику и какие-то риски, которые в свою очередь, формируют вероятность (тоже, судя по всему не освоенная Вами категория) наступления того или иного события.
Вот Вы мне дифирамбы пели на соседней ветке за якобы предвидение. А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завести. И если даже предположение войны было вероятностным, то есть могло случиться или нет, но в моих оценках с высокой вероятностью, то рыночный закон формирования цены как баланс спроса и предложения имеет 100% вероятность.
Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки.
И этот закон, который даже в учебниках, издаваемых при ссср не решались отрицать.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:25
rjkz написав: vitaliian написав: Zebra написав:
А я не верю в скорое окончание войны и девственной целый Киев.
так и метеорит может упасть, риски для недвижимости всегда есть. В том числе дефолт, и военные.
Падение метеорита на КРЖН имеет весьма низкое вероятностное влияние. +\- 0,00000000000000000000001%
То что написал Зебра имеет вероятность намного выше.
То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личности
У него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужна
Маловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляции
Время ушло.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:29
rjkz написав: vitaliian написав: Zebra написав:
А я не верю в скорое окончание войны и девственной целый Киев.
так и метеорит может упасть, риски для недвижимости всегда есть. В том числе дефолт, и военные.
Падение метеорита на КРЖН имеет весьма низкое вероятностное влияние. +\- 0,00000000000000000000001%
То что написал Зебра имеет вероятность намного выше.
Я когда Вас читаю, поражаюсь, Вы описываете явления, которые есть, но не оцениваете ни их влияние на другие процессы ни динамику даже этих самых явлений.
Такая себе "фотография во времени".
Все процессы имеют какую-то динамику и какие-то риски, которые в свою очередь, формируют вероятность (тоже, судя по всему не освоенная Вами категория) наступления того или иного события.
Вот Вы мне дифирамбы пели на соседней ветке за якобы предвидение. А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завести. И если даже предположение войны было вероятностным, то есть могло случиться или нет, но в моих оценках с высокой вероятностью, то рыночный закон формирования цены как баланс спроса и предложения имеет 100% вероятность.
Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки.
И этот закон, который даже в учебниках, издаваемых при ссср не решались отрицать.
Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.
Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?
Бо виходить ціна оренди в полтаві, дніпрі, кропивницькому рівна ціні Києва, але ні з того нічого в Києві буде колапс оренди.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:46
Natt написав: BIGor написав: vitaliian написав:
Парковать гривну на депозитах тоже рискованно из-за девала и возможного банкротства банков. Вот и бегут с таких вводных в недвижимость.
Конечно бегут, но только в Ирпень. Наверное не знают о ветках рынка недвижимости Киева, Львова и ветки Акурта.
Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы.
Ну Вы и сравнили - условно вход в аренду - 5 000 грн за первый месяц, и вход в покупку 50 куе (2 000 000 грн). Снять сейчас может гипотетически и кассир АТБ. А выложить два миллиона? За Ирпень. Сейчас.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:48
Natt написав:
Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы.
Багато біженців, людей, які втратили роботу. Їм треба жити близько до цивілізації, на роботу їздити не треба. Тут ціна вирішує, тому й попит. Гадаю що в Києві вони орендували б вдвічі дорожче.Зараз ринок оренди формують не стільки доходи, скільки накопичення.
Тому маємо перекоси. Полтава чи Кропивницький по ціні Києва.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 14:57
BIGor написав: Natt написав: BIGor написав:
Конечно бегут, но только в Ирпень. Наверное не знают о ветках рынка недвижимости Киева, Львова и ветки Акурта.
Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы.
Ну Вы и сравнили - условно вход в аренду - 5 000 грн за первый месяц, и вход в покупку 50 куе (2 000 000 грн). Снять сейчас может гипотетически и кассир АТБ. А выложить два миллиона? За Ирпень. Сейчас.
Согласна, надо было писать свое сообщение, не захватывая Ваши цитаты, а то немного странно вышло)) Но смысл Вы поняли.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:00
Vlad442 написав: Natt написав:
Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы.
Багато біженців, людей, які втратили роботу. Їм треба жити близько до цивілізації, на роботу їздити не треба. Тут ціна вирішує, тому й попит. Гадаю що в Києві вони орендували б вдвічі дорожче.Зараз ринок оренди формують не стільки доходи, скільки накопичення.
Тому маємо перекоси. Полтава чи Кропивницький по ціні Києва.
Ребята, с которыми общалась, не беженцы. Они снимали в Ирпене до февраля, уехали в ЗУ на родину. Теперь хотят вернуться, причем уже с младенцем на руках. В квартиру, которую арендовали, возвращаться не хотят, ибо там последний этаж. Ищут другие варианты. Тут, насколько я поняла, держит работа (не бизнес) и привычка.
Ну и ЖК по меркам Ирпеня не самый дешевый, если бы речь шла о безработных беженцах, они легко нашли бы варианты более доступные, у них же 1000 решает.
P.S. Сама в шоке
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Natt
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:29
rjkz написав:
. А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завест
сколько раз вы выиграли в лотерею? С вашими точными оценками вероятности можно жить только на эти выигрыши.
rjkz написав:
Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки.
вы где то кроме Киева бывали? В Украине я имею ввиду. Вы видели в каких условиях живёт ~25 млн человек (исключим из общего населения миллионники). Думаю нет. Им за счастье переехать в Киев, потому что в маленьких городках цивилизации стало еще меньше, чем было при совке. И ваши "огромные темпы застройки" - ничтожная цифра по сравнению с теми 25 млн людей живущих с ограниченным доступом к цивилизации. Скоро там не будет ни больниц ни школ. Из цивилизации - одни магазины АТБ. Хорошо ещё если жд вокзал есть. Это если кратно. Вы родились и прожили всю жизнь в Киеве и даже примерно не представляете какая суровая жизнь на периферии.
Natt написав:
Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы
я сдал уже всё что у меня было). дешевле чем до войны цена зафиксирована на 6 месяцев.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 15 сер, 2022 15:40, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:30
xio13 написав: Frant написав:
На "вториннці" - ціни Кржн активно "просідають".
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - питання найближчих 2-3 років для Києва.
А чому ціна евроремонту не просяде в 2 рази як і квартира?
Чи по вашій логіці все у світі дорожчати буде крім квартири в Києві яка упаде мінімум в 2 рази?
Вже ремонт кавалірки на фініші. Вимальовується ціна 250Кгрн, починалося при курсі ПА27 закінчується при ПА40. Якщо рахувати по середньозваженому, то біля $7К, $460 м2
Попередній ремонт подібної кавалірки на 15м2 затягнув у 2020..21 рр. 160Кгрн., майже $6К або $400 м2.,
Подорожчав ремонт на 15% в $$$ і на 56% в UAH
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:35
flyman написав:
.. $460 м2
matko Boska!
Мажор!
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