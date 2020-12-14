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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10209102101021110212

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:38

1к квартир/гостинок з ремонтом, дешевше чим $1100 м2, надаб

  sequence написав:
  flyman написав:.. $460 м2

matko Boska!
Мажор!

плачУ і плАчу

При інвестиції в яму котлована $670m2 + $460m2 виходить "собівартість", без врахування інфляції та вартості грошей в часі $1130 m2.

Або $17K+ за кавалірку в стані заходь і живи (тільки ліжко неси своє).

Якщо будь пропозиції готових 1к квартир/гостинок з ремонтом, дешевше чим $1100 м2, надабрать.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 сер, 2022 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:даже примерно не представляете какая суровая жизнь на периферии.

Я живу на периферии, все тут норм.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:41

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:.. $460 м2

matko Boska!
Мажор!

плачУ і плАчу

а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:46

  sequence написав: а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??


Та це з ними 460$/м2. Якщо купляв би нове, вийшло б 1460$/м2
:D
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:47

  sequence написав: а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??

Буде з нуля (Ікея, Їск...)

Ти не путай плацдарм оКРЖН і кавалірку на КРЖН в пішій доступності до метро (ІТ Мекка).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 сер, 2022 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 15:50

  Евгений Н. написав:
  sequence написав: а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??


Та це з ними 460$/м2. Якщо купляв би нове, вийшло б 1460$/м2
:D

З мебелі прийдеться купити ліжко та, може (зроблять разом із іншою мебеллю під замовлення, хз) столик.

Мебель, яку роблять під замовлення, включена в ціну ремонту.
flyman
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  #<1 ... 10209102101021110212
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