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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:38
sequence написав: flyman написав:
.. $460 м2
matko Boska!
Мажор!
плачУ і плАчу
При інвестиції в яму котлована $670m2 + $460m2 виходить "собівартість", без врахування інфляції та вартості грошей в часі $1130 m2.
Або $17K+ за кавалірку в стані заходь і живи (тільки ліжко неси своє).
Якщо будь пропозиції готових 1к квартир/гостинок з ремонтом, дешевше чим $1100 м2, надабрать.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 сер, 2022 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:40
vitaliian написав:
даже примерно не представляете какая суровая жизнь на периферии.
Я живу на периферии, все тут норм.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:41
flyman написав: sequence написав: flyman написав:
.. $460 м2
matko Boska!
Мажор!
плачУ і плАчу
а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:46
sequence написав:
а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
Та це з ними 460$/м2. Якщо купляв би нове, вийшло б 1460$/м2
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Евгений Н.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:47
sequence написав:
а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
Буде з нуля (Ікея, Їск...)
Ти не путай плацдарм оКРЖН і кавалірку на КРЖН в пішій доступності до метро (ІТ Мекка).
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 сер, 2022 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:50
Евгений Н. написав: sequence написав:
а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
Та це з ними 460$/м2. Якщо купляв би нове, вийшло б 1460$/м2
З мебелі прийдеться купити ліжко та, може (зроблять разом із іншою мебеллю під замовлення, хз) столик.
Мебель, яку роблять під замовлення, включена в ціну ремонту.
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