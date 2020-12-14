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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 сер, 2022 15:38
sequence написав: flyman написав:
.. $460 м2
matko Boska!
Мажор!
плачУ і плАчу
При інвестиції в яму котлована $670m2 + $460m2 виходить "собівартість", без врахування інфляції та вартості грошей в часі $1130 m2.
Або $17K+ за кавалірку в стані заходь і живи (тільки ліжко неси своє).
Якщо будь пропозиції готових 1к квартир/гостинок з ремонтом, дешевше чим $1100 м2, надабрать.
При оренді кавалірки за $100 (4Кгрн), дохідність брутто 7% річних у валюті.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 сер, 2022 16:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:40
vitaliian написав:
даже примерно не представляете какая суровая жизнь на периферии.
Я живу на периферии, все тут норм.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:41
flyman написав: sequence написав: flyman написав:
.. $460 м2
matko Boska!
Мажор!
плачУ і плАчу
а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:46
sequence написав:
а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
Та це з ними 460$/м2. Якщо купляв би нове, вийшло б 1460$/м2
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Евгений Н.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:47
sequence написав:
а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
Буде з нуля (Ікея, Їск...)
Ти не путай плацдарм оКРЖН і кавалірку на КРЖН в пішій доступності до метро (ІТ Мекка).
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 сер, 2022 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 15:50
Евгений Н. написав: sequence написав:
а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
Та це з ними 460$/м2. Якщо купляв би нове, вийшло б 1460$/м2
З мебелі прийдеться купити ліжко та, може (зроблять разом із іншою мебеллю під замовлення, хз) столик.
Мебель, яку роблять під замовлення, включена в ціну ремонту.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 16:46
flyman написав:
..
Ти не путай плацдарм оКРЖН і кавалірку на КРЖН в пішій доступності до метро
(ІТ Мекка).
я правильно помню, что пешая доступность - это километра два, часть из которых толи по кустам, толи по путям?
Единственным (зато каким!!) преимуществом данного жилья считаю сравнительную легкость отопить. Если не будет света, то не будет проблем поставить там маленькую буржуйку и выдолбать дырку в говноблоке. Хворост можно собирать вдоль жд путей, правда, конкуренция будет аццкая. С водой хуже, придется выпить ту, которая нагревалась на солнце и отдавала тепло
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Додано: Пон 15 сер, 2022 16:56
sequence написав: flyman написав:
..
Ти не путай плацдарм оКРЖН і кавалірку на КРЖН в пішій доступності до метро
(ІТ Мекка).
я правильно помню, что пешая доступность - это километра два, часть из которых толи по кустам, толи по путям?
Единственным (зато каким!!) преимуществом данного жилья считаю сравнительную легкость отопить. Если не будет света, то не будет проблем поставить там маленькую буржуйку и выдолбать дырку в говноблоке. Хворост можно собирать вдоль жд путей, правда, конкуренция будет аццкая. С водой хуже, придется выпить ту, которая нагревалась на солнце и отдавала тепло
2 км нормальною дорогою, що набагато ліпше, чим 90% локацій в Києві.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:17
sequence написав:
С водой хуже, придется выпить ту, которая нагревалась на солнце и отдавала тепло
Если будет электричество, то можно воду кондиционером добывать.
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