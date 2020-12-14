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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 сер, 2022 17:18
Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.
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flyman
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:20
foxluck написав: sequence написав:
С водой хуже, придется выпить ту, которая нагревалась на солнце и отдавала тепло
Если будет электричество, то можно воду кондиционером добывать.
На воду є свердловина на території, якщо центральне водопостачання не працюватиме.
До речі, на іншій кавалірці, яка вже рік як після ремонту, зимою максимум було 1000 грн. за е.е. та інша комуналь. Але е.е. там слабке місце, був вигорів будинковий лічильник. Надіюсь цієї зими буде без ексцесів.
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flyman
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:22
flyman написав: sequence написав: flyman написав:
..
Ти не путай плацдарм оКРЖН і кавалірку на КРЖН в пішій доступності до метро
(ІТ Мекка).
я правильно помню, что пешая доступность - это километра два, часть из которых толи по кустам, толи по путям?
Единственным (зато каким!!) преимуществом данного жилья считаю сравнительную легкость отопить. Если не будет света, то не будет проблем поставить там маленькую буржуйку и выдолбать дырку в говноблоке. Хворост можно собирать вдоль жд путей, правда, конкуренция будет аццкая. С водой хуже, придется выпить ту, которая нагревалась на солнце и отдавала тепло
2 км нормальною дорогою, що набагато ліпше, чим 90% локацій в Києві.
90%?
Ви точно в Києві були?
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:25
rjkz написав: airmax78 написав:
Недвижимость - долларовый актив. Странно что аренду не привязывают к доллару. Арендодатели - альтруисты.
Когда-то даже самый убитый хрущ "из-под бабушки" с "обсикаными занавесками" (ТМ йцукен) сдавался и продавался за баксы.
Это был чистый рынок арендатора. Я думаю, в те времена, если-бы ввели ритуал целования ног арендодателю при знакомстве, то оно-бы прокатило .
Потом предложение на рынке аренды начало расти вместе со строительным бумом.
После кризиса 2008 года выяснилось, что бывает и рынок арендатора.
И в этот момент, в погоне за ускользающим арендатором и в надежде удержаться на плаву, закредитованые по самое немогу арендодатели уже сами готовы были целовать ноги арендаторам. Но отвязка аренды от бакса стала альтернативой этому диковинному ритуалу.
Но и это еще не все.
Со временем стало понятно, чтто и сама недвига не является чисто долларовым активом. Да, проще пока еще номинировать продажу в баксе, но динамика цен показывает, что 100% привязки нет вовсе.
То с 2008 и перестали ноги целовать и исчезла привязка к доллару как аренды так и продажи. А привязано к зарплата и ипотечным возможностям (в мирное время, во всем мире) Мечты о долларе остались в ЯГ
Привязка была на момент привязки доллара к 5,05
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 15 сер, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:26
flyman написав:
Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.
В вашем райдере отстутствовало слово модный овноблок
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