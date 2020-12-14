rjkz написав:

airmax78 написав: Недвижимость - долларовый актив. Странно что аренду не привязывают к доллару. Арендодатели - альтруисты. Недвижимость - долларовый актив. Странно что аренду не привязывают к доллару. Арендодатели - альтруисты.

Когда-то даже самый убитый хрущ "из-под бабушки" с "обсикаными занавесками" (ТМ йцукен) сдавался и продавался за баксы.Это был чистый рынок арендатора. Я думаю, в те времена, если-бы ввели ритуал целования ног арендодателю при знакомстве, то оно-бы прокатило .Потом предложение на рынке аренды начало расти вместе со строительным бумом.После кризиса 2008 года выяснилось, что бывает и рынок арендатора.И в этот момент, в погоне за ускользающим арендатором и в надежде удержаться на плаву, закредитованые по самое немогу арендодатели уже сами готовы были целовать ноги арендаторам. Но отвязка аренды от бакса стала альтернативой этому диковинному ритуалу.Но и это еще не все.Со временем стало понятно, чтто и сама недвига не является чисто долларовым активом. Да, проще пока еще номинировать продажу в баксе, но динамика цен показывает, что 100% привязки нет вовсе.