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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10211102121021310214>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:18

  Ромасик написав:
  flyman написав:Якщо будь пропозиції готових 1к квартир/гостинок з ремонтом, дешевше чим $1100 м2, надабрать.

https://flatfy.ua/uk/realty/392259590

Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:20

  foxluck написав:
  sequence написав:С водой хуже, придется выпить ту, которая нагревалась на солнце и отдавала тепло

Если будет электричество, то можно воду кондиционером добывать.

На воду є свердловина на території, якщо центральне водопостачання не працюватиме.
До речі, на іншій кавалірці, яка вже рік як після ремонту, зимою максимум було 1000 грн. за е.е. та інша комуналь. Але е.е. там слабке місце, був вигорів будинковий лічильник. Надіюсь цієї зими буде без ексцесів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..

Ти не путай плацдарм оКРЖН і кавалірку на КРЖН в пішій доступності до метро (ІТ Мекка).

я правильно помню, что пешая доступность - это километра два, часть из которых толи по кустам, толи по путям?
Единственным (зато каким!!) преимуществом данного жилья считаю сравнительную легкость отопить. Если не будет света, то не будет проблем поставить там маленькую буржуйку и выдолбать дырку в говноблоке. Хворост можно собирать вдоль жд путей, правда, конкуренция будет аццкая. С водой хуже, придется выпить ту, которая нагревалась на солнце и отдавала тепло

2 км нормальною дорогою, що набагато ліпше, чим 90% локацій в Києві.
90%?
Ви точно в Києві були?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:25

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Недвижимость - долларовый актив. Странно что аренду не привязывают к доллару. Арендодатели - альтруисты.


Когда-то даже самый убитый хрущ "из-под бабушки" с "обсикаными занавесками" (ТМ йцукен) сдавался и продавался за баксы.
Это был чистый рынок арендатора. Я думаю, в те времена, если-бы ввели ритуал целования ног арендодателю при знакомстве, то оно-бы прокатило . :mrgreen:
Потом предложение на рынке аренды начало расти вместе со строительным бумом.
После кризиса 2008 года выяснилось, что бывает и рынок арендатора.
И в этот момент, в погоне за ускользающим арендатором и в надежде удержаться на плаву, закредитованые по самое немогу арендодатели уже сами готовы были целовать ноги арендаторам. Но отвязка аренды от бакса стала альтернативой этому диковинному ритуалу.
Но и это еще не все.
Со временем стало понятно, чтто и сама недвига не является чисто долларовым активом. Да, проще пока еще номинировать продажу в баксе, но динамика цен показывает, что 100% привязки нет вовсе.

То с 2008 и перестали ноги целовать и исчезла привязка к доллару как аренды так и продажи. А привязано к зарплата и ипотечным возможностям (в мирное время, во всем мире) Мечты о долларе остались в ЯГ

Привязка была на момент привязки доллара к 5,05
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 15 сер, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:26

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Якщо будь пропозиції готових 1к квартир/гостинок з ремонтом, дешевше чим $1100 м2, надабрать.

https://flatfy.ua/uk/realty/392259590

Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.

В вашем райдере отстутствовало слово модный овноблок
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:32

  sequence написав: я правильно помню, что пешая доступность - это километра два, часть из которых толи по кустам, толи по путям?

От конечной станции метро
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:42

  fox767676 написав:
  Ромасик написав:Для меня переменная высотность это на берегу 4 этажа, дальше 9-14 и возле станции метро так и быть несколько башен. А не все наоборот или как попало

С такими представлениями о переменной высотности очутившись на ПОХе вас должен был инфаркт схватить. Переменная высотность это хотя бы три основных уроня высот. На Левобережке это есть, как и на Печерске, а вто на ПОХе - окончательно похерено в 2010х (при том что появились действительно интересные комплексы, но все в пределах 23-25 этажей). Подправить ПОХ могут теперь только 40 этажные свечки

Левобережку же уже обсудили: там переменная высотность только потому что натыкали башен среди совок панелек.
Печерск - это еще хуже - там смесь царских, сталинок, хрущей, панелей, модных мопов от 1990 до наших дней. Чего стоит Мечникова Кловский - музей архитектуры 20 века, каждый дом разный.
А на похе концепция не предусматривает переменной. Хотя если придраться, Бажана по 18 этажей, Патриотика 25, Славутич 30+ и 12 этажей забор, ривьера что-то мелкое. Старый пох то там тоже есть дичь поменьше
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:49

  vitaliian написав:
  rjkz написав:. А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завести
сколько раз вы выиграли в лотерею? С вашими точными оценками вероятности можно жить только на эти выигрыши.

Вы путаете прогностическое мышление с генератором случайных чисел.
Хотя имя прогностического мышление можно предсказать, что в лотерею точно выиграет только организатор лотереи.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:54

  UA написав:Вы путаете прогностическое мышление с генератором случайных чисел.
Хотя имя прогностического мышление можно предсказать, что в лотерею точно выиграет только организатор лотереи.
спасибо за уточнение, тот же форекс, не генератор случайных чисел, имея "прогностическое мышление" можно зарабатывать там. У курсообразования есть закономерности и причины. И этих причин сильно много - есть куда мышление приложить, если чешется. Жалко что такой талант на ветке про недвижимость пропадает. На валютной ветке его бы на руках носили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:02

  xio13 написав:Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.

Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?

Є 100+ тисяч пустих хат по селам центральної частини країни.
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