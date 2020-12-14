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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10211102121021310214

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:16

  pesikot написав:То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личности
У него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужна

Маловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляции
Время ушло.

Одно другому не противоречит.
Центр Киева будет расхерачен, вот увидите. В Беларуси готовится инфраструктура для ракетного террора, рашистская промышленность производит гиперзвуковые ракеты, ими будут подавлены ПВО (тестовое уничтожение ПВО гиперзвуковыми ракетами уже было), затем полетят десятки искандеров, калибров и всего остального.
Для подготовки нужно время.
Прекратите верить Марафону, что мы переможемо. У врага планов проигрывать нет. У них есть все технологии, чтоб принудить к капитуляции - вопрос в цене этого, последствиях, количестве жертв.

Сценарий будет следующий - Путин выступит с телеобращением, в котором обвинит запад в милитаризации Украины, препятствовании проведении "СВО", время 48 часов для капитуляции, иначе последствия отказа будут катострафическими - наши конечно же откажутся. Будет первый залп, очень болезненный, наши снова откажутся, потом еще и еще залпы, мосты, правительственные и военные здания, все подряд будет взрываться.

В Чернигове здание СБУ точным попаданием разнесли к чертям собачим. Пытались по мерии попасть, то перепутали здания, попали в соседний кинотеатр.

Если возможны удары по обладминистрациям в Харькове и Николаеве.
Я вообще не вижу причин закончить войну массированным гиперзвуковым оружием, когда оно будет заготовлено в достаточном количестве.

Это не фантастика, это единственный путь Рашке победить на сегодня.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:19

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Якщо будь пропозиції готових 1к квартир/гостинок з ремонтом, дешевше чим $1100 м2, надабрать.

https://flatfy.ua/uk/realty/392259590

Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.

Будете у себя с личным газовым котлом как король. В труселях и в майке, и с открытыми настежь окнами.
А рядом заиндевевший Киев...
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:32

  Zebra написав:Сценарий будет следующий - Путин выступит с телеобращением, в котором обвинит запад в милитаризации Украины, препятствовании проведении "СВО", время 48 часов для капитуляции, иначе последствия отказа будут катострафическими - наши конечно же откажутся. Будет первый залп, очень болезненный, наши снова откажутся, потом еще и еще залпы, мосты, правительственные и военные здания, все подряд будет взрываться.

В Чернигове здание СБУ точным попаданием разнесли к чертям собачим. Пытались по мерии попасть, то перепутали здания, попали в соседний кинотеатр.

Если возможны удары по обладминистрациям в Харькове и Николаеве.
Я вообще не вижу причин закончить войну массированным гиперзвуковым оружием, когда оно будет заготовлено в достаточном количестве.

Это не фантастика, это единственный путь Рашке победить на сегодня.

План Батый
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51

  Zebra написав:
  pesikot написав:То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личности
У него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужна

Маловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляции
Время ушло.

Одно другому не противоречит.
Центр Киева будет расхерачен, вот увидите. В Беларуси готовится инфраструктура для ракетного террора, рашистская промышленность производит гиперзвуковые ракеты, ими будут подавлены ПВО (тестовое уничтожение ПВО гиперзвуковыми ракетами уже было), затем полетят десятки искандеров, калибров и всего остального.
Для подготовки нужно время.
Прекратите верить Марафону, что мы переможемо. У врага планов проигрывать нет. У них есть все технологии, чтоб принудить к капитуляции - вопрос в цене этого, последствиях, количестве жертв.

Сценарий будет следующий - Путин выступит с телеобращением, в котором обвинит запад в милитаризации Украины, препятствовании проведении "СВО", время 48 часов для капитуляции, иначе последствия отказа будут катострафическими - наши конечно же откажутся. Будет первый залп, очень болезненный, наши снова откажутся, потом еще и еще залпы, мосты, правительственные и военные здания, все подряд будет взрываться.

В Чернигове здание СБУ точным попаданием разнесли к чертям собачим. Пытались по мерии попасть, то перепутали здания, попали в соседний кинотеатр.

Если возможны удары по обладминистрациям в Харькове и Николаеве.
Я вообще не вижу причин закончить войну массированным гиперзвуковым оружием, когда оно будет заготовлено в достаточном количестве.

Это не фантастика, это единственный путь Рашке победить на сегодня.

уже было 24.02.2022,давай по новой :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:52

  Zebra написав:
  pesikot написав:То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личности
У него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужна

Маловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляции
Время ушло.

Одно другому не противоречит.
Центр Киева будет расхерачен, вот увидите. В Беларуси готовится инфраструктура для ракетного террора, рашистская промышленность производит гиперзвуковые ракеты, ими будут подавлены ПВО (тестовое уничтожение ПВО гиперзвуковыми ракетами уже было), затем полетят десятки искандеров, калибров и всего остального.
Для подготовки нужно время.
Прекратите верить Марафону, что мы переможемо. У врага планов проигрывать нет. У них есть все технологии, чтоб принудить к капитуляции - вопрос в цене этого, последствиях, количестве жертв.

Сценарий будет следующий - Путин выступит с телеобращением, в котором обвинит запад в милитаризации Украины, препятствовании проведении "СВО", время 48 часов для капитуляции, иначе последствия отказа будут катострафическими - наши конечно же откажутся. Будет первый залп, очень болезненный, наши снова откажутся, потом еще и еще залпы, мосты, правительственные и военные здания, все подряд будет взрываться.

В Чернигове здание СБУ точным попаданием разнесли к чертям собачим. Пытались по мерии попасть, то перепутали здания, попали в соседний кинотеатр.

Если возможны удары по обладминистрациям в Харькове и Николаеве.
Я вообще не вижу причин закончить войну массированным гиперзвуковым оружием, когда оно будет заготовлено в достаточном количестве.

Это не фантастика, это единственный путь Рашке победить на сегодня.

Ну ты долбоёб ...

Раньше я выступал против бана Зебры
Но сейчас, забаньте Зебру на неделю, а то у него процессоры в голове перегрелись
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:55

  Zebra написав:
  xio13 написав:Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.

Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?

Є 100+ тисяч пустих хат по селам центральної частини країни.

Навіть в мене є недалеко від Києва.
Потрібні люди з обленерго саме перед нападом 24.02 відрізали постачання.
Може їм подякувати що не поїхав, не попав під обстріли та окупацію.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:58

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  Ромасик написав:https://flatfy.ua/uk/realty/392259590

Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.

Будете у себя с личным газовым котлом как король. В труселях и в майке, и с открытыми настежь окнами.
А рядом заиндевевший Киев...

Я бачу це по іншому.
Розхєрачена інфраструктура, е.е. нема, вода в баклажках, в цоколі +15С, на решті поверхів вулична температура +-.
flyman
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