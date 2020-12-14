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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:16
pesikot написав:
То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личности
У него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужна
Маловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляции
Время ушло.
Одно другому не противоречит.
Центр Киева будет расхерачен, вот увидите. В Беларуси готовится инфраструктура для ракетного террора, рашистская промышленность производит гиперзвуковые ракеты, ими будут подавлены ПВО (тестовое уничтожение ПВО гиперзвуковыми ракетами уже было), затем полетят десятки искандеров, калибров и всего остального.
Для подготовки нужно время.
Прекратите верить Марафону, что мы переможемо. У врага планов проигрывать нет. У них есть все технологии, чтоб принудить к капитуляции - вопрос в цене этого, последствиях, количестве жертв.
Сценарий будет следующий - Путин выступит с телеобращением, в котором обвинит запад в милитаризации Украины, препятствовании проведении "СВО", время 48 часов для капитуляции, иначе последствия отказа будут катострафическими - наши конечно же откажутся. Будет первый залп, очень болезненный, наши снова откажутся, потом еще и еще залпы, мосты, правительственные и военные здания, все подряд будет взрываться.
В Чернигове здание СБУ точным попаданием разнесли к чертям собачим. Пытались по мерии попасть, то перепутали здания, попали в соседний кинотеатр.
Если возможны удары по обладминистрациям в Харькове и Николаеве.
Я вообще не вижу причин закончить войну массированным гиперзвуковым оружием, когда оно будет заготовлено в достаточном количестве.
Это не фантастика, это единственный путь Рашке победить на сегодня.
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Zebra
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:19
flyman написав:
Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.
Будете у себя с личным газовым котлом как король. В труселях и в майке, и с открытыми настежь окнами.
А рядом заиндевевший Киев...
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antey1969
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:32
Zebra написав:
Сценарий будет следующий - Путин выступит с телеобращением, в котором обвинит запад в милитаризации Украины, препятствовании проведении "СВО", время 48 часов для капитуляции, иначе последствия отказа будут катострафическими - наши конечно же откажутся. Будет первый залп, очень болезненный, наши снова откажутся, потом еще и еще залпы, мосты, правительственные и военные здания, все подряд будет взрываться.
В Чернигове здание СБУ точным попаданием разнесли к чертям собачим. Пытались по мерии попасть, то перепутали здания, попали в соседний кинотеатр.
Если возможны удары по обладминистрациям в Харькове и Николаеве.
Я вообще не вижу причин закончить войну массированным гиперзвуковым оружием, когда оно будет заготовлено в достаточном количестве.
Это не фантастика, это единственный путь Рашке победить на сегодня.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51
Zebra написав: pesikot написав:
То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личности
У него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужна
Маловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляции
Время ушло.
Одно другому не противоречит.
Центр Киева будет расхерачен, вот увидите. В Беларуси готовится инфраструктура для ракетного террора, рашистская промышленность производит гиперзвуковые ракеты, ими будут подавлены ПВО (тестовое уничтожение ПВО гиперзвуковыми ракетами уже было), затем полетят десятки искандеров, калибров и всего остального.
Для подготовки нужно время.
Прекратите верить Марафону, что мы переможемо. У врага планов проигрывать нет. У них есть все технологии, чтоб принудить к капитуляции - вопрос в цене этого, последствиях, количестве жертв.
Сценарий будет следующий - Путин выступит с телеобращением, в котором обвинит запад в милитаризации Украины, препятствовании проведении "СВО", время 48 часов для капитуляции, иначе последствия отказа будут катострафическими - наши конечно же откажутся. Будет первый залп, очень болезненный, наши снова откажутся, потом еще и еще залпы, мосты, правительственные и военные здания, все подряд будет взрываться.
В Чернигове здание СБУ точным попаданием разнесли к чертям собачим. Пытались по мерии попасть, то перепутали здания, попали в соседний кинотеатр.
Если возможны удары по обладминистрациям в Харькове и Николаеве.
Я вообще не вижу причин закончить войну массированным гиперзвуковым оружием, когда оно будет заготовлено в достаточном количестве.
Это не фантастика, это единственный путь Рашке победить на сегодня.
уже было 24.02.2022,давай по новой
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:52
Zebra написав: pesikot написав:
То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личности
У него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужна
Маловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляции
Время ушло.
Одно другому не противоречит.
Центр Киева будет расхерачен, вот увидите. В Беларуси готовится инфраструктура для ракетного террора, рашистская промышленность производит гиперзвуковые ракеты, ими будут подавлены ПВО (тестовое уничтожение ПВО гиперзвуковыми ракетами уже было), затем полетят десятки искандеров, калибров и всего остального.
Для подготовки нужно время.
Прекратите верить Марафону, что мы переможемо. У врага планов проигрывать нет. У них есть все технологии, чтоб принудить к капитуляции - вопрос в цене этого, последствиях, количестве жертв.
Сценарий будет следующий - Путин выступит с телеобращением, в котором обвинит запад в милитаризации Украины, препятствовании проведении "СВО", время 48 часов для капитуляции, иначе последствия отказа будут катострафическими - наши конечно же откажутся. Будет первый залп, очень болезненный, наши снова откажутся, потом еще и еще залпы, мосты, правительственные и военные здания, все подряд будет взрываться.
В Чернигове здание СБУ точным попаданием разнесли к чертям собачим. Пытались по мерии попасть, то перепутали здания, попали в соседний кинотеатр.
Если возможны удары по обладминистрациям в Харькове и Николаеве.
Я вообще не вижу причин закончить войну массированным гиперзвуковым оружием, когда оно будет заготовлено в достаточном количестве.
Это не фантастика, это единственный путь Рашке победить на сегодня.
Ну ты долбоёб ...
Раньше я выступал против бана Зебры
Но сейчас, забаньте Зебру на неделю, а то у него процессоры в голове перегрелись
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:55
Zebra написав: xio13 написав:
Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.
Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?
Є 100+ тисяч пустих хат по селам центральної частини країни.
Навіть в мене є недалеко від Києва.
Потрібні люди з обленерго саме перед нападом 24.02 відрізали постачання.
Може їм подякувати що не поїхав, не попав під обстріли та окупацію.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:58
antey1969 написав: flyman написав:
Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.
Будете у себя с личным газовым котлом как король. В труселях и в майке, и с открытыми настежь окнами.
А рядом заиндевевший Киев...
Я бачу це по іншому.
Розхєрачена інфраструктура, е.е. нема, вода в баклажках, в цоколі +15С, на решті поверхів вулична температура +-.
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