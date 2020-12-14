Додано: Пон 15 сер, 2022 18:16

pesikot написав: То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личности

У него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужна



Маловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляции

Время ушло. То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личностиУ него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужнаМаловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляцииВремя ушло.

Одно другому не противоречит.Центр Киева будет расхерачен, вот увидите. В Беларуси готовится инфраструктура для ракетного террора, рашистская промышленность производит гиперзвуковые ракеты, ими будут подавлены ПВО (тестовое уничтожение ПВО гиперзвуковыми ракетами уже было), затем полетят десятки искандеров, калибров и всего остального.Для подготовки нужно время.Прекратите верить Марафону, что мы переможемо. У врага планов проигрывать нет. У них есть все технологии, чтоб принудить к капитуляции - вопрос в цене этого, последствиях, количестве жертв.Сценарий будет следующий - Путин выступит с телеобращением, в котором обвинит запад в милитаризации Украины, препятствовании проведении "СВО", время 48 часов для капитуляции, иначе последствия отказа будут катострафическими - наши конечно же откажутся. Будет первый залп, очень болезненный, наши снова откажутся, потом еще и еще залпы, мосты, правительственные и военные здания, все подряд будет взрываться.В Чернигове здание СБУ точным попаданием разнесли к чертям собачим. Пытались по мерии попасть, то перепутали здания, попали в соседний кинотеатр.Если возможны удары по обладминистрациям в Харькове и Николаеве.Я вообще не вижу причин закончить войну массированным гиперзвуковым оружием, когда оно будет заготовлено в достаточном количестве.Это не фантастика, это единственный путь Рашке победить на сегодня.