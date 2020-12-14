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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10211102121021310214

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:19

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Якщо будь пропозиції готових 1к квартир/гостинок з ремонтом, дешевше чим $1100 м2, надабрать.

https://flatfy.ua/uk/realty/392259590

Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.

Будете у себя с личным газовым котлом как король. В труселях и в майке, и с открытыми настежь окнами.
А рядом заиндевевший Киев...
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:55

  Zebra написав:
  xio13 написав:Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.

Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?

Є 100+ тисяч пустих хат по селам центральної частини країни.

Навіть в мене є недалеко від Києва.
Потрібні люди з обленерго саме перед нападом 24.02 відрізали постачання.
Може їм подякувати що не поїхав, не попав під обстріли та окупацію.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:58

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  Ромасик написав:https://flatfy.ua/uk/realty/392259590

Фууу, совкошлак з ЦО.
Таке цієї зими буде з дисконтом 50% на продаж, а оренда за комуналь.

Будете у себя с личным газовым котлом как король. В труселях и в майке, и с открытыми настежь окнами.
А рядом заиндевевший Киев...

Я бачу це по іншому.
Розхєрачена інфраструктура, е.е. нема, вода в баклажках, в цоколі +15С, на решті поверхів вулична температура +-.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:20

flyman
Мне тоже нравятся фильмы про постапокалиптический мир.
А у вас просто готовый сценарий.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:03

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:От коли повернеться політика кількісного пом"якшення QE, тоді можна буде починати думати про ріст комодів, нерухомості
на нас это не влияет. Рост киевских цен подогревали не комоды, а проблемы с поиском работы на периферии. Когда в Киеве появится 1млн вакансий, цены потрогают космос. Я про готовое. В быструю реанимацию котлованов/недостроев пока не верю.

При 10 млн. біженців за кордоном, плюс до тих 8 млн. заробітчан, що раніше виїхали, КРЖН чекає довгий період стагнації.
Забув ще про віддалену роботу. Тепер можна з б-якого села/хутора працювати віддалено, де є стабільна електроенергія та інтернет.


Хоть тебя и отключили от бла-бла-бла - отвечу
В Попасной к примеру был интернет - и вагнеровцы удалённо там смотрели Брат2 и порнуху на рутубе - и шо, там можно и теперь работать и жить?
Потом - покажи мне хутор якыйсь, где есть старлинк, солнечная панель с тепловым насосом и дизельным генератором и срать не надо в ведро возле грубы, а домик - так, до полляма затянет, что отшельнику можно только квадрокоптером через Глово харчи с ЛяСильпы заказывать да лавэ от заказчика подсчитывать, ну иногда и кабанов с зайцами на вертел постреливать.
Что есть в Техасе и Айдахо - не факт что будет у нас на Ривненщине чи Житомирщине. А если близ Яремчи така заимка и есть - так там аренда намного дороже пентхауса в Джеке или даже Г9а
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вести с полей: У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили 9417 угод про купівлю-продаж квартир, що на 87% нижче за показник такого ж періоду минулого року.

Відповідні дані надав портал https://www.facebook.com/Opendatabot/po ... 4766677701 .

Зазначається, що за квітень, травень та червень поточного року українці уклали 11 060 угод про купівлю ділянок землі, що складає 16% від торішніх цифр та 13% угод із купівлі квартир. Загалом у другому кварталі нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 477 об'єктів нерухомості.

За даними порталу , на сьогодні в Україні працює 4917 нотаріусів, до вторгнення в Україну російських загарбників їх було 6560.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:14

  Zebra написав:
  xio13 написав:Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.

Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?

Є 100+ тисяч пустих хат по селам центральної частини країни.

Там ремонт сделать чтоб не срать как Мух в ведро биля грубы - это купить что то с красного кирпича не на Крещатике в Киеве(по Франту - метр модных МОПов идут по цене евроремонта в 23-24г.г.)
И машину надо иметь в АТБ за акционными товарами ездить как правило километров за 30 в один конец
А её и ремонтировать надо и заправлять, а топливо по Гетьманцеву - вверх, акциз лох плати, ми кющать хатим
Так что хатки и мазанки даже в Макарове и Украинке останутся заколоченные
барабашов
 
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