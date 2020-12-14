Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.
Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?
Є 100+ тисяч пустих хат по селам центральної частини країни.
Навіть в мене є недалеко від Києва. Потрібні люди з обленерго саме перед нападом 24.02 відрізали постачання. Може їм подякувати що не поїхав, не попав під обстріли та окупацію.
flyman написав:От коли повернеться політика кількісного пом"якшення QE, тоді можна буде починати думати про ріст комодів, нерухомості
на нас это не влияет. Рост киевских цен подогревали не комоды, а проблемы с поиском работы на периферии. Когда в Киеве появится 1млн вакансий, цены потрогают космос. Я про готовое. В быструю реанимацию котлованов/недостроев пока не верю.
При 10 млн. біженців за кордоном, плюс до тих 8 млн. заробітчан, що раніше виїхали, КРЖН чекає довгий період стагнації. Забув ще про віддалену роботу. Тепер можна з б-якого села/хутора працювати віддалено, де є стабільна електроенергія та інтернет.
Хоть тебя и отключили от бла-бла-бла - отвечу В Попасной к примеру был интернет - и вагнеровцы удалённо там смотрели Брат2 и порнуху на рутубе - и шо, там можно и теперь работать и жить? Потом - покажи мне хутор якыйсь, где есть старлинк, солнечная панель с тепловым насосом и дизельным генератором и срать не надо в ведро возле грубы, а домик - так, до полляма затянет, что отшельнику можно только квадрокоптером через Глово харчи с ЛяСильпы заказывать да лавэ от заказчика подсчитывать, ну иногда и кабанов с зайцами на вертел постреливать. Что есть в Техасе и Айдахо - не факт что будет у нас на Ривненщине чи Житомирщине. А если близ Яремчи така заимка и есть - так там аренда намного дороже пентхауса в Джеке или даже Г9а
Зазначається, що за квітень, травень та червень поточного року українці уклали 11 060 угод про купівлю ділянок землі, що складає 16% від торішніх цифр та 13% угод із купівлі квартир. Загалом у другому кварталі нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 477 об'єктів нерухомості.
За даними порталу , на сьогодні в Україні працює 4917 нотаріусів, до вторгнення в Україну російських загарбників їх було 6560.
xio13 написав:Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.
Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?
Є 100+ тисяч пустих хат по селам центральної частини країни.
Там ремонт сделать чтоб не срать как Мух в ведро биля грубы - это купить что то с красного кирпича не на Крещатике в Киеве(по Франту - метр модных МОПов идут по цене евроремонта в 23-24г.г.) И машину надо иметь в АТБ за акционными товарами ездить как правило километров за 30 в один конец А её и ремонтировать надо и заправлять, а топливо по Гетьманцеву - вверх, акциз лох плати, ми кющать хатим Так что хатки и мазанки даже в Макарове и Украинке останутся заколоченные