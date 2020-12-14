rjkz написав:

vitaliian написав: ак и метеорит может упасть, риски для недвижимости всегда есть. В том числе дефолт, и военные. ак и метеорит может упасть, риски для недвижимости всегда есть. В том числе дефолт, и военные.

Падение метеорита на КРЖН имеет весьма низкое вероятностное влияние. +\- 0,00000000000000000000001%То что написал Зебра имеет вероятность намного выше.Я когда Вас читаю, поражаюсь, Вы описываете явления, которые есть, но не оцениваете ни их влияние на другие процессы ни динамику даже этих самых явлений.Такая себе "фотография во времени".Все процессы имеют какую-то динамику и какие-то риски, которые в свою очередь, формируют вероятность (тоже, судя по всему не освоенная Вами категория) наступления того или иного события.Вот Вы мне дифирамбы пели на соседней ветке за якобы предвидение. А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завести. И если даже предположение войны было вероятностным, то есть могло случиться или нет, но в моих оценках с высокой вероятностью, то рыночный закон формирования цены как баланс спроса и предложения имеет 100% вероятность.Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки.И этот закон, который даже в учебниках, издаваемых при ссср не решались отрицать.