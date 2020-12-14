Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
xio13 написав:Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.
Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?
Є 100+ тисяч пустих хат по селам центральної частини країни.
Навіть в мене є недалеко від Києва. Потрібні люди з обленерго саме перед нападом 24.02 відрізали постачання. Може їм подякувати що не поїхав, не попав під обстріли та окупацію.
flyman написав:От коли повернеться політика кількісного пом"якшення QE, тоді можна буде починати думати про ріст комодів, нерухомості
на нас это не влияет. Рост киевских цен подогревали не комоды, а проблемы с поиском работы на периферии. Когда в Киеве появится 1млн вакансий, цены потрогают космос. Я про готовое. В быструю реанимацию котлованов/недостроев пока не верю.
При 10 млн. біженців за кордоном, плюс до тих 8 млн. заробітчан, що раніше виїхали, КРЖН чекає довгий період стагнації. Забув ще про віддалену роботу. Тепер можна з б-якого села/хутора працювати віддалено, де є стабільна електроенергія та інтернет.
Хоть тебя и отключили от бла-бла-бла - отвечу В Попасной к примеру был интернет - и вагнеровцы удалённо там смотрели Брат2 и порнуху на рутубе - и шо, там можно и теперь работать и жить? Потом - покажи мне хутор якыйсь, где есть старлинк, солнечная панель с тепловым насосом и дизельным генератором и срать не надо в ведро возле грубы, а домик - так, до полляма затянет, что отшельнику можно только квадрокоптером через Глово харчи с ЛяСильпы заказывать да лавэ от заказчика подсчитывать, ну иногда и кабанов с зайцами на вертел постреливать. Что есть в Техасе и Айдахо - не факт что будет у нас на Ривненщине чи Житомирщине. А если близ Яремчи така заимка и есть - так там аренда намного дороже пентхауса в Джеке или даже Г9а
Зазначається, що за квітень, травень та червень поточного року українці уклали 11 060 угод про купівлю ділянок землі, що складає 16% від торішніх цифр та 13% угод із купівлі квартир. Загалом у другому кварталі нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 477 об'єктів нерухомості.
За даними порталу , на сьогодні в Україні працює 4917 нотаріусів, до вторгнення в Україну російських загарбників їх було 6560.
xio13 написав:Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.
Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?
Є 100+ тисяч пустих хат по селам центральної частини країни.
Там ремонт сделать чтоб не срать как Мух в ведро биля грубы - это купить что то с красного кирпича не на Крещатике в Киеве(по Франту - метр модных МОПов идут по цене евроремонта в 23-24г.г.) И машину надо иметь в АТБ за акционными товарами ездить как правило километров за 30 в один конец А её и ремонтировать надо и заправлять, а топливо по Гетьманцеву - вверх, акциз лох плати, ми кющать хатим Так что хатки и мазанки даже в Макарове и Украинке останутся заколоченные
rjkz написав: Падение метеорита на КРЖН имеет весьма низкое вероятностное влияние. +\- 0,00000000000000000000001% То что написал Зебра имеет вероятность намного выше.
То что написал Зебра - это результат его депресии и раздвоения личности У него в одном посте было и что война не скоро закончится, и что Путину долгая война не нужна
Маловероятно, что будут массированные удары по Киеву для капитуляции Время ушло.
Очень надеюсь, но вероятность довольно высокая. Как-бы и Пентагон говорит о высокой вероятности удара по Киеву. Это не значит, что он будет, но и говорить, что его не будет оснований нет. Поэтому я-бы не снимал риски с КРЖН вплоть до полной капитуляции парашии и восстановления границ 1991 года. Есть еще вариант, который пока мало кем обговаривается - выход парашии за пределы границы 1991 года или восстановление над всей континентальной частью контроля Украины или выход на границы 23.02.2022 и прекращения наземных действий. Но продолжение ракетных ударов с территории парашии и беларуси по территории Украины. Такое - и не мир и не война, хотя это все равно будет войной. Как тогда предлагаете классифицировать ситуацию на КРЖН?
Забавно читать про то, что Украина- самая бедная страна Европы. По официальной статистике моя семья - нищие, за чертой бедности. 800 гривен официальный доход на семью. Тысячи предприятий в статистику носят интересные около-нулевые отчёты. Не демонезируйте дефолт. У нас в стране два бюджета. И основной - не у государства
vitaliian написав:ак и метеорит может упасть, риски для недвижимости всегда есть. В том числе дефолт, и военные.
Падение метеорита на КРЖН имеет весьма низкое вероятностное влияние. +\- 0,00000000000000000000001% То что написал Зебра имеет вероятность намного выше. Я когда Вас читаю, поражаюсь, Вы описываете явления, которые есть, но не оцениваете ни их влияние на другие процессы ни динамику даже этих самых явлений. Такая себе "фотография во времени". Все процессы имеют какую-то динамику и какие-то риски, которые в свою очередь, формируют вероятность (тоже, судя по всему не освоенная Вами категория) наступления того или иного события. Вот Вы мне дифирамбы пели на соседней ветке за якобы предвидение. А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завести. И если даже предположение войны было вероятностным, то есть могло случиться или нет, но в моих оценках с высокой вероятностью, то рыночный закон формирования цены как баланс спроса и предложения имеет 100% вероятность. Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки. И этот закон, который даже в учебниках, издаваемых при ссср не решались отрицать.
Що там по закону економіки каже міграція 500 тис українців жителів Маріуполя, Попасної, Сіверодонецьку, Лисичанську, Мелітополя і ще сотень сіл, смт , які тимчасово окуповані орками і де житловий фонд знищений вщент.
Як на вашу думку, чи є на КРЖН вільних 100 тис квартир для цих людей чи ні?
Бо виходить ціна оренди в полтаві, дніпрі, кропивницькому рівна ціні Києва, але ні з того нічого в Києві буде колапс оренди.
Влад уже писал на эту тему - наличие людей без крыши над головой еще не значит, что они формируют спрос. Спрос - это когда желание совпадает с возможностями. Для аренды в Киеве нужна работа, которая будет достаточно оплачиваема для аренды в Киеве. Для покупки на КРЖН нужны хотя-бы деньги для начала, а потом уж текущий доход. Если работы нет, то ...мой друг когда-то купил в 120 км от Киева в селе дом за 35 тысяч гривен (курс . Кирпичный, постройки конца 90-х-начала 00-х, новая крыша, МП окна, внутри цементная стяжка на полу и штукатурка на стенах. 2 этажа, участок правильной формы 20+соток, на краю села, рядом еще один дом и через дорогу еще один, дорога местная асфальтированная проходит перед фасадом дома, но траффика там нет от слова совсем. Прямо за забором начинается лес. Вот такой вариант для людей с некоторой суммой, но без перспектив работы или с работой ремоут. И таких полузаброшенных сел в Украине - хоч греблю гати. Населены в основном пенсами или людьми предпенсионного возраста. Конечно, желательно к такому имению иметь ТС на электротяге, ибо на жидких углеводородах и разориться недолго. Кстати, друг так и сделал. Докупил к внедорожнику и бусу ниссан лиф.