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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10212102131021410215

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 21:06

  vitaliian написав:
  rjkz написав:. А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завест
сколько раз вы выиграли в лотерею? С вашими точными оценками вероятности можно жить только на эти выигрыши.
  rjkz написав:Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки.
вы где то кроме Киева бывали? В Украине я имею ввиду. Вы видели в каких условиях живёт ~25 млн человек (исключим из общего населения миллионники). Думаю нет. Им за счастье переехать в Киев, потому что в маленьких городках цивилизации стало еще меньше, чем было при совке. И ваши "огромные темпы застройки" - ничтожная цифра по сравнению с теми 25 млн людей живущих с ограниченным доступом к цивилизации. Скоро там не будет ни больниц ни школ. Из цивилизации - одни магазины АТБ. Хорошо ещё если жд вокзал есть. Это если кратно. Вы родились и прожили всю жизнь в Киеве и даже примерно не представляете какая суровая жизнь на периферии.
  Natt написав:Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы
я сдал уже всё что у меня было). дешевле чем до войны цена зафиксирована на 6 месяцев.


1. Я постоянно выигрываю в лотерею.
Знаете как? Я в нее не играю. Именно потому что знаю что такое вероятность. вероятность не выиграть на порядки выше вероятности выигрыша. Поэтому не ведусь на заведомо проигрыщные идеи.
2. Да, я знаю как люди живут за пределами Киева. Одесса, Донецк (до 2010 года), Симферополь (до 2010), Севастополь (до 2006), Ивано-Франковская область, Белая Церковь, собственно Ирпень, немного Херсон. Вот никогда не был в Мариуполе, был стереотип что это депрессивный город. Потом на Ютьюбе попался ролик - чувак по городам Украины ездил и снимал. Мариуполь, осень 2021 - я офигел как его сделали. Не идеально, Максиму-бы это не зашло. Но это совсем не то, каким я его представлял. Что с ним эти твари сделали потом...
У стариков уже не стоит на переезд кудабы-то ни было, а молодежь не очень на Киеве и зациклена. Я не совсем понимаю, почему Вы постоянно игнорируете вектор внешней миграции? Киев сейчас - это ОДНО ИЗ направлений миграции, но уже отнюдь не доминирующее.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 23:26

  beee написав:Забавно читать про то, что Украина- самая бедная страна Европы.
По официальной статистике моя семья - нищие, за чертой бедности. 800 гривен официальный доход на семью. Тысячи предприятий в статистику носят интересные около-нулевые отчёты.
Не демонезируйте дефолт.
У нас в стране два бюджета. И основной - не у государства

И это основной бюджет формируется из хищений из государственного и местных бюджетов.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 23:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Не демонезируйте дефолт.


дефолт еще не состоялся, пока только предварительные рейтинги опустили.
дефолт собрались делать по сентябрьским облигациям.
по сути мы в августе-2014, но полетим гораздо глубже.
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