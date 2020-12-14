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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 сер, 2022 21:06
vitaliian написав: rjkz написав:
. А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завест
сколько раз вы выиграли в лотерею? С вашими точными оценками вероятности можно жить только на эти выигрыши.
rjkz написав:
Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки.
вы где то кроме Киева бывали? В Украине я имею ввиду. Вы видели в каких условиях живёт ~25 млн человек (исключим из общего населения миллионники). Думаю нет. Им за счастье переехать в Киев, потому что в маленьких городках цивилизации стало еще меньше, чем было при совке. И ваши "огромные темпы застройки" - ничтожная цифра по сравнению с теми 25 млн людей живущих с ограниченным доступом к цивилизации. Скоро там не будет ни больниц ни школ. Из цивилизации - одни магазины АТБ. Хорошо ещё если жд вокзал есть. Это если кратно. Вы родились и прожили всю жизнь в Киеве и даже примерно не представляете какая суровая жизнь на периферии.
Natt написав:
Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы
я сдал уже всё что у меня было). дешевле чем до войны цена зафиксирована на 6 месяцев.
1. Я постоянно выигрываю в лотерею.
Знаете как? Я в нее не играю. Именно потому что знаю что такое вероятность. вероятность не выиграть на порядки выше вероятности выигрыша. Поэтому не ведусь на заведомо проигрыщные идеи.
2. Да, я знаю как люди живут за пределами Киева. Одесса, Донецк (до 2010 года), Симферополь (до 2010), Севастополь (до 2006), Ивано-Франковская область, Белая Церковь, собственно Ирпень, немного Херсон. Вот никогда не был в Мариуполе, был стереотип что это депрессивный город. Потом на Ютьюбе попался ролик - чувак по городам Украины ездил и снимал. Мариуполь, осень 2021 - я офигел как его сделали. Не идеально, Максиму-бы это не зашло. Но это совсем не то, каким я его представлял. Что с ним эти твари сделали потом...
У стариков уже не стоит на переезд кудабы-то ни было, а молодежь не очень на Киеве и зациклена. Я не совсем понимаю, почему Вы постоянно игнорируете вектор внешней миграции? Киев сейчас - это ОДНО ИЗ направлений миграции, но уже отнюдь не доминирующее.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 23:26
beee написав:
Забавно читать про то, что Украина- самая бедная страна Европы.
По официальной статистике моя семья - нищие, за чертой бедности. 800 гривен официальный доход на семью. Тысячи предприятий в статистику носят интересные около-нулевые отчёты.
Не демонезируйте дефолт. У нас в стране два бюджета. И основной - не у государства
И это основной бюджет формируется из хищений из государственного и местных бюджетов.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 23:33
beee написав:
Не демонезируйте дефолт.
дефолт еще не состоялся, пока только предварительные рейтинги опустили.
дефолт собрались делать по сентябрьским облигациям.
по сути мы в августе-2014, но полетим гораздо глубже.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 23:59
sequence написав: flyman написав: sequence написав:
matko Boska!
Мажор!
плачУ і плАчу
а как же диваны с мусорки и строительные унитазы??
И плинтуса скрытого монтажа из разобранных поддонов.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 00:04
sequence написав: flyman написав:
..
Ти не путай плацдарм оКРЖН і кавалірку на КРЖН в пішій доступності до метро
(ІТ Мекка).
я правильно помню, что пешая доступность - это километра два, часть из которых толи по кустам, толи по путям?
Единственным (зато каким!!) преимуществом данного жилья считаю сравнительную легкость отопить. Если не будет света, то не будет проблем поставить там маленькую буржуйку и выдолбать дырку в говноблоке. Хворост можно собирать вдоль жд путей, правда, конкуренция будет аццкая. С водой хуже, придется выпить ту, которая нагревалась на солнце и отдавала тепло
Отопить - фигня вопрос.
Покупается на куреневке хомяк и садится в колесо.
Этого достаточно для комфортной для Флая температуры.
Если подключить к колесу генератор, то можно будет зарядить комп, 15 айфон и электробритву.
Для использования электроплитки нужен второй хомяк.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 00:08
flyman написав: foxluck написав: sequence написав:
С водой хуже, придется выпить ту, которая нагревалась на солнце и отдавала тепло
Если будет электричество, то можно воду кондиционером добывать.
На воду є свердловина на території, якщо центральне водопостачання не працюватиме.
До речі, на іншій кавалірці, яка вже рік як після ремонту, зимою максимум було 1000 грн. за е.е. та інша комуналь. Але е.е. там слабке місце, був вигорів будинковий лічильник. Надіюсь цієї зими буде без ексцесів.
Я так понимаю, каналья идет в дренажку или в выгребную, и фильтруется в водоносный горизонт из которого потом идет забор в скважину.
Надо признать, что вода очень питательная получается. Сразу с минералами и пищевыми добавками.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 00:12
vitaliian написав: UA написав:
Вы путаете прогностическое мышление с генератором случайных чисел.
Хотя имя прогностического мышление можно предсказать, что в лотерею точно выиграет только организатор лотереи.
спасибо за уточнение, тот же форекс, не генератор случайных чисел, имея "прогностическое мышление" можно зарабатывать там. У курсообразования есть закономерности и причины. И этих причин сильно много - есть куда мышление приложить, если чешется. Жалко что такой талант на ветке про недвижимость пропадает. На валютной ветке его бы на руках носили.
Форекс - это не лотерея.
На паре евро/доллар я хорошо зарабатывал довольно много лет.
Только не на "кухнях", а живым кэшем, так сказать "карманный форекс".
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