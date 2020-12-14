Додано: Пон 15 сер, 2022 21:06

vitaliian написав: rjkz написав: . А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завест . А это было не предвидение, а анализ складывающейся ситуации и вероятностный прогноз куда это может завест сколько раз вы выиграли в лотерею? С вашими точными оценками вероятности можно жить только на эти выигрыши. rjkz написав: Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки. Он не зависит от того сдала тетя Маша сегодня свой хрущ на 20% дороже или нет, потому что это частный случай. А вот если количество предложения на рынке стабильно и высокими темпами увеличивается в результате огромных темпов застройки, а спрос падает в результате демографических и миграционных процессов - то это и есть факторы влияющие на соотношение спроса и предложения. Это - базовый закон экономики, как науки. вы где то кроме Киева бывали? В Украине я имею ввиду. Вы видели в каких условиях живёт ~25 млн человек (исключим из общего населения миллионники). Думаю нет. Им за счастье переехать в Киев, потому что в маленьких городках цивилизации стало еще меньше, чем было при совке. И ваши "огромные темпы застройки" - ничтожная цифра по сравнению с теми 25 млн людей живущих с ограниченным доступом к цивилизации. Скоро там не будет ни больниц ни школ. Из цивилизации - одни магазины АТБ. Хорошо ещё если жд вокзал есть. Это если кратно. Вы родились и прожили всю жизнь в Киеве и даже примерно не представляете какая суровая жизнь на периферии.

Natt написав: Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы Смешно, но только за вчера в моем ЖК в Ирпене три человека интересовалось квартирой в аренду. Если б сама не видела, а с одними не общалась лично, не поверила бы я сдал уже всё что у меня было). дешевле чем до войны цена зафиксирована на 6 месяцев. сколько раз вы выиграли в лотерею? С вашими точными оценками вероятности можно жить только на эти выигрыши.вы где то кроме Киева бывали? В Украине я имею ввиду. Вы видели в каких условиях живёт ~25 млн человек (исключим из общего населения миллионники). Думаю нет. Им за счастье переехать в Киев, потому что в маленьких городках цивилизации стало еще меньше, чем было при совке. И ваши "огромные темпы застройки" - ничтожная цифра по сравнению с теми 25 млн людей живущих с ограниченным доступом к цивилизации. Скоро там не будет ни больниц ни школ. Из цивилизации - одни магазины АТБ. Хорошо ещё если жд вокзал есть. Это если кратно. Вы родились и прожили всю жизнь в Киеве и даже примерно не представляете какая суровая жизнь на периферии.я сдал уже всё что у меня было). дешевле чем до войны цена зафиксирована на 6 месяцев.

1. Я постоянно выигрываю в лотерею.Знаете как? Я в нее не играю. Именно потому что знаю что такое вероятность. вероятность не выиграть на порядки выше вероятности выигрыша. Поэтому не ведусь на заведомо проигрыщные идеи.2. Да, я знаю как люди живут за пределами Киева. Одесса, Донецк (до 2010 года), Симферополь (до 2010), Севастополь (до 2006), Ивано-Франковская область, Белая Церковь, собственно Ирпень, немного Херсон. Вот никогда не был в Мариуполе, был стереотип что это депрессивный город. Потом на Ютьюбе попался ролик - чувак по городам Украины ездил и снимал. Мариуполь, осень 2021 - я офигел как его сделали. Не идеально, Максиму-бы это не зашло. Но это совсем не то, каким я его представлял. Что с ним эти твари сделали потом...У стариков уже не стоит на переезд кудабы-то ни было, а молодежь не очень на Киеве и зациклена. Я не совсем понимаю, почему Вы постоянно игнорируете вектор внешней миграции? Киев сейчас - это ОДНО ИЗ направлений миграции, но уже отнюдь не доминирующее.