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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10213102141021510216

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 10:57


Спрос на аренду квартир в столице вернулся к уровню 23 февраля, - данные приложения Bird.

При этом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла до 9 тысяч гривен. На конец февраля она составляла 13 тысяч.

Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% - до 15 тысяч гривен.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:01

  Xenon написав:

Спрос на аренду квартир в столице вернулся к уровню 23 февраля, - данные приложения Bird.

При этом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла до 9 тысяч гривен. На конец февраля она составляла 13 тысяч.

Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% - до 15 тысяч гривен.



что правда цена с 7000 выросла до 13?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

да, выросла и висит вместе с влажными фантазиями владельцев с марта, набирает свежего запаха.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:44

  beee написав:А медиа сфера. У меня знакомая фин директор большой рекламной компании
любые услуги это золотое дно, доказать какой был предоставлен объем и рыночная ли была цена крайне сложно (почти невозможно). Цена аренды одного и того же бигборда отличается в разы зимой и летом. Более того, для разных сюжетов тоже разные цены. Политика дороже всего.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:50

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Забавно читать про то, что Украина- самая бедная страна Европы.
По официальной статистике моя семья - нищие, за чертой бедности. 800 гривен официальный доход на семью. Тысячи предприятий в статистику носят интересные около-нулевые отчёты.
Не демонезируйте дефолт.
У нас в стране два бюджета. И основной - не у государства
Если это хозяин нескольких точек на базаре - согласен. Но любая наша нормальная компания которая выходит/вышла на IPO или которые покупает компания из листинга - должна быть кристально чистой. Я же кучу времени работал в аудите. Всякие Ферекспо, Дтеки, табачки - все легально и чисто.

Вы, как аудитор, описали крупных плательщиков. Да там всё чётко.
Я покупал до сотни квартир. И схема такая: 80 куе по договору и 170 куе налом. Активы компании - 500 млн.
И таких по Украине громадное количество.
Это точки на базаре?
2016 год. Я покупал несколько квартир в ФК КГС. Неофициальный платёж был в 3 раза больше официального.
Вам рассказать, какие условия участия в любом гос.тендере через Прозоро? Какие там откаты? Два бюджета сразу
А медиа сфера. У меня знакомая фин директор большой рекламной компании. (Реклама самсунг, крупных брендов). Сотни миллионов обороты. Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.

Настане час, коли хизуватися несплатою податків стане боляче :lol:

А кто хизується? Все это скоывают.
Я наивный выполнил все условия для тендеров, такой умный думаю щас поработаем.
Потом объяснили. Лично мне это мерзко. Я не могу откатывать, воспитание не то
beee
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