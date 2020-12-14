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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 сер, 2022 10:57
Спрос на аренду квартир в столице вернулся к уровню 23 февраля, - данные приложения Bird.
При этом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла до 9 тысяч гривен. На конец февраля она составляла 13 тысяч.
Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% - до 15 тысяч гривен.
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Xenon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:01
Xenon написав:
Спрос на аренду квартир в столице вернулся к уровню 23 февраля, - данные приложения Bird.
При этом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла до 9 тысяч гривен. На конец февраля она составляла 13 тысяч.
Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% - до 15 тысяч гривен.
что правда цена с 7000 выросла до 13?
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Олежан
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:42
да, выросла и висит вместе с влажными фантазиями владельцев с марта, набирает свежего запаха.
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striped
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:44
beee написав:
А медиа сфера. У меня знакомая фин директор большой рекламной компании
любые услуги это золотое дно, доказать какой был предоставлен объем и рыночная ли была цена крайне сложно (почти невозможно). Цена аренды одного и того же бигборда отличается в разы зимой и летом. Более того, для разных сюжетов тоже разные цены. Политика дороже всего.
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vitaliian
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:50
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Забавно читать про то, что Украина- самая бедная страна Европы.
По официальной статистике моя семья - нищие, за чертой бедности. 800 гривен официальный доход на семью. Тысячи предприятий в статистику носят интересные около-нулевые отчёты.
Не демонезируйте дефолт.
У нас в стране два бюджета. И основной - не у государства
Если это хозяин нескольких точек на базаре - согласен. Но любая наша нормальная компания которая выходит/вышла на IPO или которые покупает компания из листинга - должна быть кристально чистой. Я же кучу времени работал в аудите. Всякие Ферекспо, Дтеки, табачки - все легально и чисто.
Вы, как аудитор, описали крупных плательщиков. Да там всё чётко.
Я покупал до сотни квартир. И схема такая: 80 куе по договору и 170 куе налом. Активы компании - 500 млн.
И таких по Украине громадное количество.
Это точки на базаре?
2016 год. Я покупал несколько квартир в ФК КГС. Неофициальный платёж был в 3 раза больше официального.
Вам рассказать, какие условия участия в любом гос.тендере через Прозоро? Какие там откаты? Два бюджета сразу
А медиа сфера. У меня знакомая фин директор большой рекламной компании. (Реклама самсунг, крупных брендов). Сотни миллионов обороты. Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.
Настане час, коли хизуватися несплатою податків стане боляче
А кто хизується? Все это скоывают.
Я наивный выполнил все условия для тендеров, такой умный думаю щас поработаем.
Потом объяснили. Лично мне это мерзко. Я не могу откатывать, воспитание не то
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beee
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_Klim
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