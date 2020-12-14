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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:35
Олежан написав: Xenon написав:
Спрос на аренду квартир в столице вернулся к уровню 23 февраля, - данные приложения Bird.
При этом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла до 9 тысяч гривен. На конец февраля она составляла 13 тысяч.
Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% - до 15 тысяч гривен.
что правда цена с 7000 выросла до 13?
Нет, нужно внимательно читать написаное. Вернулся спрос
к уровню 23 февраля (хотя хз как, народу маловато, но может имхо)
А цена выросла на 20% от дна в -40% (то есть в математике -28% от февраля, тоже слишком влажно но около того), хотя может дно было еще ниже
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:44
beee написав:
Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.
Кешируется через фоп?
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