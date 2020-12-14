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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10214102151021610217

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 109
1. Не вище 500
14%
15
2. 501 - 700
17%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
17%
18
6. 1201 - 1500
6%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:31

  kyk написав:Настане час, коли хизуватися несплатою податків стане боляче :lol:

Респект финмону. Уже визжат, но мало.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:35

  Олежан написав:
  Xenon написав:

Спрос на аренду квартир в столице вернулся к уровню 23 февраля, - данные приложения Bird.

При этом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла до 9 тысяч гривен. На конец февраля она составляла 13 тысяч.

Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% - до 15 тысяч гривен.



что правда цена с 7000 выросла до 13?

Нет, нужно внимательно читать написаное. Вернулся спрос к уровню 23 февраля (хотя хз как, народу маловато, но может имхо)
А цена выросла на 20% от дна в -40% (то есть в математике -28% от февраля, тоже слишком влажно но около того), хотя может дно было еще ниже
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:44

  beee написав: Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.

Кешируется через фоп?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:19

  Ромасик написав:
  beee написав: Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.

Кешируется через фоп?

Так точно.
Признайтесь, как догадались?
Слежка? Пытки?😄
beee
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