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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 сер, 2022 11:01
Xenon написав:
Спрос на аренду квартир в столице вернулся к уровню 23 февраля, - данные приложения Bird.
При этом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла до 9 тысяч гривен. На конец февраля она составляла 13 тысяч.
Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% - до 15 тысяч гривен.
что правда цена с 7000 выросла до 13?
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Олежан
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:42
да, выросла и висит вместе с влажными фантазиями владельцев с марта, набирает свежего запаха.
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striped
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:50
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Забавно читать про то, что Украина- самая бедная страна Европы.
По официальной статистике моя семья - нищие, за чертой бедности. 800 гривен официальный доход на семью. Тысячи предприятий в статистику носят интересные около-нулевые отчёты.
Не демонезируйте дефолт.
У нас в стране два бюджета. И основной - не у государства
Если это хозяин нескольких точек на базаре - согласен. Но любая наша нормальная компания которая выходит/вышла на IPO или которые покупает компания из листинга - должна быть кристально чистой. Я же кучу времени работал в аудите. Всякие Ферекспо, Дтеки, табачки - все легально и чисто.
Вы, как аудитор, описали крупных плательщиков. Да там всё чётко.
Я покупал до сотни квартир. И схема такая: 80 куе по договору и 170 куе налом. Активы компании - 500 млн.
И таких по Украине громадное количество.
Это точки на базаре?
2016 год. Я покупал несколько квартир в ФК КГС. Неофициальный платёж был в 3 раза больше официального.
Вам рассказать, какие условия участия в любом гос.тендере через Прозоро? Какие там откаты? Два бюджета сразу
А медиа сфера. У меня знакомая фин директор большой рекламной компании. (Реклама самсунг, крупных брендов). Сотни миллионов обороты. Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.
Настане час, коли хизуватися несплатою податків стане боляче
А кто хизується? Все это скоывают.
Я наивный выполнил все условия для тендеров, такой умный думаю щас поработаем.
Потом объяснили. Лично мне это мерзко. Я не могу откатывать, воспитание не то
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beee
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:59
beee написав: BIGor написав: beee написав:
Забавно читать про то, что Украина- самая бедная страна Европы.
По официальной статистике моя семья - нищие, за чертой бедности. 800 гривен официальный доход на семью. Тысячи предприятий в статистику носят интересные около-нулевые отчёты.
Не демонезируйте дефолт.
У нас в стране два бюджета. И основной - не у государства
Если это хозяин нескольких точек на базаре - согласен. Но любая наша нормальная компания которая выходит/вышла на IPO или которые покупает компания из листинга - должна быть кристально чистой. Я же кучу времени работал в аудите. Всякие Ферекспо, Дтеки, табачки - все легально и чисто.
Вы, как аудитор, описали крупных плательщиков. Да там всё чётко.
Я покупал до сотни квартир. И схема такая: 80 куе по договору и 170 куе налом. Активы компании - 500 млн.
И таких по Украине громадное количество.
Это точки на базаре?
2016 год. Я покупал несколько квартир в ФК КГС. Неофициальный платёж был в 3 раза больше официального.
Вам рассказать, какие условия участия в любом гос.тендере через Прозоро? Какие там откаты? Два бюджета сразу
А медиа сфера. У меня знакомая фин директор большой рекламной компании. (Реклама самсунг, крупных брендов). Сотни миллионов обороты. Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.
Ну так это не страна богатая, а отдельные личности. Я, например, богатым не стал, хотя вкалываю очень даже много и даже срезания костов и уезд из Киева не сделало меня сильно богаче.
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BIGor
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:53
beee написав:
Вы, как аудитор, описали крупных плательщиков. Да там всё чётко.
Я покупал до сотни квартир. И схема такая: 80 куе по договору и 170 куе налом. Активы компании - 500 млн.
И таких по Украине громадное количество.
Это точки на базаре?
2016 год. Я покупал несколько квартир в ФК КГС. Неофициальный платёж был в 3 раза больше официального.
Вам рассказать, какие условия участия в любом гос.тендере через Прозоро? Какие там откаты? Два бюджета сразу
А медиа сфера. У меня знакомая фин директор большой рекламной компании. (Реклама самсунг, крупных брендов). Сотни миллионов обороты. Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.
Ваших рассуждениях Вас не смущает тот факт, что контрольный пакет акций КГС находится в коммунальной собственности. Хищение прибыли КГС это = хищение из киевского бюджета.
Опять таки Прозоро это гос. финансы.
Рекламная компания вероятно это билборды. Куда тут без отката городским чиновникам?
Исключите госсобственность и госфинансы из схем теневой экономики и останутся условно говоря бабульки с помидорами на базаре, сантехник с олх да таксист на битке из США.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:59
striped написав:
да, выросла и висит вместе с влажными фантазиями владельцев с марта, набирает свежего запаха.
Многие арендодатели сдавшие в апреле - мае сейчас под всякими предлогами выселяют арендаторов т.к. цена выросла.
Люди с ЕС и Карпат начали возвращаться в Киев, а нормальные чистые квартиры уже заняты.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:29
UA написав: beee написав:
Вы, как аудитор, описали крупных плательщиков. Да там всё чётко.
Я покупал до сотни квартир. И схема такая: 80 куе по договору и 170 куе налом. Активы компании - 500 млн.
И таких по Украине громадное количество.
Это точки на базаре?
2016 год. Я покупал несколько квартир в ФК КГС. Неофициальный платёж был в 3 раза больше официального.
Вам рассказать, какие условия участия в любом гос.тендере через Прозоро? Какие там откаты? Два бюджета сразу
А медиа сфера. У меня знакомая фин директор большой рекламной компании. (Реклама самсунг, крупных брендов). Сотни миллионов обороты. Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.
Ваших рассуждениях Вас не смущает тот факт, что контрольный пакет акций КГС находится в коммунальной собственности. Хищение прибыли КГС это = хищение из киевского бюджета.
Опять таки Прозоро это гос. финансы.
Рекламная компания вероятно это билборды. Куда тут без отката городским чиновникам?
Исключите госсобственность и госфинансы из схем теневой экономики и останутся условно говоря бабульки с помидорами на базаре, сантехник с олх да таксист на битке из США.
Я не рассуждаю.
Я всего лишь поделился фактами из жизни.
Мне удивительно, что для вас открытие про кгс. И о оформлении квартир на "своих" типа подрядчиков. Откаты за переуступки и прочее
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:35
Олежан написав: Xenon написав:
Спрос на аренду квартир в столице вернулся к уровню 23 февраля, - данные приложения Bird.
При этом, средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла до 9 тысяч гривен. На конец февраля она составляла 13 тысяч.
Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% - до 15 тысяч гривен.
что правда цена с 7000 выросла до 13?
Нет, нужно внимательно читать написаное. Вернулся спрос
к уровню 23 февраля (хотя хз как, народу маловато, но может имхо)
А цена выросла на 20% от дна в -40% (то есть в математике -28% от февраля, тоже слишком влажно но около того), хотя может дно было еще ниже
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Додано: Вів 16 сер, 2022 20:49
sequence написав: rjkz написав:
..
Есть еще вариант, который пока мало кем обговаривается ..
да, в случае "заморозки" войны перспективки так себе. Я на примере сестры жены скажу так - если в семье есть мальчик околопризывного возраста, то мамаша ИМХО постарается окопаться где-то аутсайд. И пофиг квартира (в том случае две) в Киеве или где-то еще.
Я больше скажу, фактически война длится 9 год. И вполне может продлиться столько-же. В том или ином виде.И дети, рожденные во время войны, вполне могут стать призывного возраста.
Перспектива(или, скорее, вероятность) израильского сценария.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:00
UA написав: striped написав:
да, выросла и висит вместе с влажными фантазиями владельцев с марта, набирает свежего запаха.
Многие арендодатели сдавшие в апреле - мае сейчас под всякими предлогами выселяют арендаторов т.к. цена выросла.
Люди с ЕС и Карпат начали возвращаться в Киев, а нормальные чистые квартиры уже заняты.
UA, Вы уже определитесь, Вы с умными или с красивыми? В смысле, Вы на стороне арендаторов, устраивающих бастонаду лендлордам пачкой палаючих авизо, или Вы на стороне кровосись-тунеядцев?
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