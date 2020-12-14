BIGor написав:

beee написав: Забавно читать про то, что Украина- самая бедная страна Европы.

По официальной статистике моя семья - нищие, за чертой бедности. 800 гривен официальный доход на семью. Тысячи предприятий в статистику носят интересные около-нулевые отчёты.

Не демонезируйте дефолт.

У нас в стране два бюджета. И основной - не у государства

Если это хозяин нескольких точек на базаре - согласен. Но любая наша нормальная компания которая выходит/вышла на IPO или которые покупает компания из листинга - должна быть кристально чистой. Я же кучу времени работал в аудите. Всякие Ферекспо, Дтеки, табачки - все легально и чисто. Забавно читать про то, что Украина- самая бедная страна Европы.По официальной статистике моя семья - нищие, за чертой бедности. 800 гривен официальный доход на семью.Не демонезируйте дефолт.У нас в стране два бюджета. И основной - не у государстваЕсли это хозяин нескольких точек на базаре - согласен. Но любая наша нормальная компания которая выходит/вышла на IPO или которые покупает компания из листинга - должна быть кристально чистой. Я же кучу времени работал в аудите. Всякие Ферекспо, Дтеки, табачки - все легально и чисто.

Вы, как аудитор, описали крупных плательщиков. Да там всё чётко.Я покупал до сотни квартир. И схема такая: 80 куе по договору и 170 куе налом. Активы компании - 500 млн.И таких по Украине громадное количество.Это точки на базаре?2016 год. Я покупал несколько квартир в ФК КГС. Неофициальный платёж был в 3 раза больше официального.Вам рассказать, какие условия участия в любом гос.тендере через Прозоро? Какие там откаты? Два бюджета сразуА медиа сфера. У меня знакомая фин директор большой рекламной компании. (Реклама самсунг, крупных брендов). Сотни миллионов обороты. Всё выводится куда нужно на расходы, которых нет.