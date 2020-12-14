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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 сер, 2022 21:41
так а где квартира ющенко? в тетрисе?
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Унуноктий
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:49
airmax78 написав: UA написав:
Многие арендодатели сдавшие в апреле - мае сейчас под всякими предлогами выселяют арендаторов т.к. цена выросла.
Люди с ЕС и Карпат начали возвращаться в Киев, а нормальные чистые квартиры уже заняты.
UA, Вы уже определитесь, Вы с умными или с красивыми? В смысле, Вы на стороне арендаторов, устраивающих бастонаду лендлордам пачкой палаючих авизо, или Вы на стороне кровосись-тунеядцев?
Абсолютная объективность недостижима, но стремится надо.
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UA
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