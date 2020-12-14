Додано: Сер 17 сер, 2022 19:33

хочу немного рассказать из недавнего:

Киев

по месту, где арендуем склад - продолжили работать только 30% арендаторов (тут и склады и офисы, не попа мира), оставшимся аренду скостили в половину и не торопят с оплатами. К счастью "администрация" в адеквате, т.к. есть и обратные случаи по знакомым, где не только на встречу не пошли, но и попутно рейдернули мебель-технику у небольшой продуктовой IT конторы(там похоже русня через офшорки во владельцах бизнес центра)



мои продажи упали на 60-70% в гривневом измерении, при том, что цены остались еще 2021 года (сегмент декоративного освещения). Такая торговля нерентабельна от слова совсем, а еще склад пополнять неоткуда, так что цены повышаем к економически обоснованным по мере сокращения складских остатков. На горизонте до НГ - прекращать деятельность, что дальше хз, нужно думать, запасов на жизнь на минималках на год



Аналогичную информацию (про падение на 65-70%) озвучивал и начальник ближайшего отделения Новой Почты, на Укр.Почте ближайшей падение на 80-90%, оставшиеся скорее ОЛХ-доставка...



морально готовимся зимовать на селах с твердотопливными котлами



Держитесь

"Зима близко" (с)