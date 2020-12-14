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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:49

  airmax78 написав:
  UA написав:Многие арендодатели сдавшие в апреле - мае сейчас под всякими предлогами выселяют арендаторов т.к. цена выросла.
Люди с ЕС и Карпат начали возвращаться в Киев, а нормальные чистые квартиры уже заняты.

UA, Вы уже определитесь, Вы с умными или с красивыми? В смысле, Вы на стороне арендаторов, устраивающих бастонаду лендлордам пачкой палаючих авизо, или Вы на стороне кровосись-тунеядцев?

Абсолютная объективность недостижима, но стремится надо.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вести с полей продажи
активизировались на этой неделе звонки и реальные просмотры
по 1-2 просмотра в день
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:50

Олежан
А что и по какой цене смотрят или интересуются?
Графики Зрады и авизовки копейчушек в трубку ещё не швыряли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:51

  барабашов написав:Олежан
А что и по какой цене смотрят или интересуются?
Графики Зрады и авизовки копейчушек в трубку ещё не швыряли?

цена январь 22года -20%
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 18:29

  Олежан написав:
  барабашов написав:Олежан
А что и по какой цене смотрят или интересуются?
Графики Зрады и авизовки копейчушек в трубку ещё не швыряли?

цена январь 22года -20%

x2 подымаете от доковидной цены?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 19:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хочу немного рассказать из недавнего:
Киев
по месту, где арендуем склад - продолжили работать только 30% арендаторов (тут и склады и офисы, не попа мира), оставшимся аренду скостили в половину и не торопят с оплатами. К счастью "администрация" в адеквате, т.к. есть и обратные случаи по знакомым, где не только на встречу не пошли, но и попутно рейдернули мебель-технику у небольшой продуктовой IT конторы(там похоже русня через офшорки во владельцах бизнес центра)

мои продажи упали на 60-70% в гривневом измерении, при том, что цены остались еще 2021 года (сегмент декоративного освещения). Такая торговля нерентабельна от слова совсем, а еще склад пополнять неоткуда, так что цены повышаем к економически обоснованным по мере сокращения складских остатков. На горизонте до НГ - прекращать деятельность, что дальше хз, нужно думать, запасов на жизнь на минималках на год

Аналогичную информацию (про падение на 65-70%) озвучивал и начальник ближайшего отделения Новой Почты, на Укр.Почте ближайшей падение на 80-90%, оставшиеся скорее ОЛХ-доставка...

морально готовимся зимовать на селах с твердотопливными котлами

Держитесь
"Зима близко" (с)
Corpocrator
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