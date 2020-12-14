Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вы на стороне арендаторов, устраивающих бастонаду лендлордам пачкой палаючих авизо, или Вы на стороне кровосись-тунеядцев?
Ну була можлива аренда вашої прєлєсті 15 кіло грн. стала 20, тільки курс вже не 33, а трохи змінився, ця вся ситуація вам дає надію? Ми в яких одиницях відштовхнулись від дна? Стосовно продажу, багато продаванів не усвідомили ще глибини сра, ми йдемо по сценарію 2015. Маленький приклад, дивився один малесенький комерційний об'єкт, власник хоче здати в довгострокову аренду або продати, так ось ціна продажу 45 кіло зєлєні.....а от за оренду просить 7000 грн. Як бачимо, до власника вже дійшло, що здати він може фактично за 150 у.о. або навіть менше восени, а продати хоче не за 120-150 аренд, а за 300+. Можете прикинути скільки реально коштує ваша цукерочка, нагадаю, що в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.
somilitark Сто аренд работает когда в банках платят в бумаге хотя бы % 20 как в 15м году и при ХФёдорыче, и не для всех объектов, а там где много нервов и суеты обеспечить эксплуатацию объекта(суть - маленькая грязненькая однушка на ДВРЗ с проблемным контингентом, у Флуя в будке в ипенях может быть и 80 аренд с битыми стёклами и постоянными драками в общем коридоре), а к примеру в доме со звездой на Крещатике снять могут и наркоши, и негры, но никто и за 200 аренд вам там даже с 20ти летним евроремонтом ничего не продаст. В коммерции много мутняка с коммунальной собственностью и облагораживанием обоссаных и загаженных подвалов купленных за копейки, ремонт мог быть и скотчем с клеем, а мог быть и капитальный нормальный. Так что там возможны большие разбросы по цене в голове продавца
airmax78 написав:Вы на стороне арендаторов, устраивающих бастонаду лендлордам пачкой палаючих авизо, или Вы на стороне кровосись-тунеядцев?
Ну була можлива аренда вашої прєлєсті 15 кіло грн. стала 20, тільки курс вже не 33, а трохи змінився, ця вся ситуація вам дає надію? Ми в яких одиницях відштовхнулись від дна? Стосовно продажу, багато продаванів не усвідомили ще глибини сра, ми йдемо по сценарію 2015. Маленький приклад, дивився один малесенький комерційний об'єкт, власник хоче здати в довгострокову аренду або продати, так ось ціна продажу 45 кіло зєлєні.....а от за оренду просить 7000 грн. Як бачимо, до власника вже дійшло, що здати він може фактично за 150 у.о. або навіть менше восени, а продати хоче не за 120-150 аренд, а за 300+. Можете прикинути скільки реально коштує ваша цукерочка, нагадаю, що в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.
Квіточка не продається. Не на часі. Після війни, коли буде гострий дефіцит такої нерухомості - вийде на аукціон.
airmax78 написав:Вы на стороне арендаторов, устраивающих бастонаду лендлордам пачкой палаючих авизо, или Вы на стороне кровосись-тунеядцев?
Ну була можлива аренда вашої прєлєсті 15 кіло грн. стала 20, тільки курс вже не 33, а трохи змінився, ця вся ситуація вам дає надію? Ми в яких одиницях відштовхнулись від дна? Стосовно продажу, багато продаванів не усвідомили ще глибини сра, ми йдемо по сценарію 2015. Маленький приклад, дивився один малесенький комерційний об'єкт, власник хоче здати в довгострокову аренду або продати, так ось ціна продажу 45 кіло зєлєні.....а от за оренду просить 7000 грн. Як бачимо, до власника вже дійшло, що здати він може фактично за 150 у.о. або навіть менше восени, а продати хоче не за 120-150 аренд, а за 300+. Можете прикинути скільки реально коштує ваша цукерочка, нагадаю, що в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.
Квіточка не продається. Не на часі. Після війни, коли буде гострий дефіцит такої нерухомості - вийде на аукціон.
спасибо, супер видео. детство вспомнил, я в том доме в бомбоубежище тоже лазил, только там чисто и убрано было. еще возле майдана дом со шпилем интересный, можно было на шпиль вылезти. и в воздушную шахту метро крещатик, там глубина колодца впечатляет их два. сидишь под пероном, над головой люди ходят, запасных туннелей куча. сейчас вокруг налепили домов, ни проехать ни припарковаться...