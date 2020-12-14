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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10215102161021710218

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 08:35

  Corpocrator написав:..
морально готовимся зимовать на селах с твердотопливными котлами
..

да, я насмотрелся Садового и тоже решил обзавестись буржуйкой -булерьяном, родителям в частный дом, хотя бы пару комнат топить.
Ну а шо делать? - надеяться надо только на себя.
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:11

  airmax78 написав:Вы на стороне арендаторов, устраивающих бастонаду лендлордам пачкой палаючих авизо, или Вы на стороне кровосись-тунеядцев?

Ну була можлива аренда вашої прєлєсті 15 кіло грн. стала 20, тільки курс вже не 33, а трохи змінився, ця вся ситуація вам дає надію?
Ми в яких одиницях відштовхнулись від дна?
Стосовно продажу, багато продаванів не усвідомили ще глибини сра, ми йдемо по сценарію 2015.
Маленький приклад, дивився один малесенький комерційний об'єкт, власник хоче здати в довгострокову аренду або продати, так ось ціна продажу 45 кіло зєлєні.....а от за оренду просить 7000 грн.
Як бачимо, до власника вже дійшло, що здати він може фактично за 150 у.о. або навіть менше восени, а продати хоче не за 120-150 аренд, а за 300+.
Можете прикинути скільки реально коштує ваша цукерочка, нагадаю, що в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:52

somilitark
Сто аренд работает когда в банках платят в бумаге хотя бы % 20 как в 15м году и при ХФёдорыче, и не для всех объектов, а там где много нервов и суеты обеспечить эксплуатацию объекта(суть - маленькая грязненькая однушка на ДВРЗ с проблемным контингентом, у Флуя в будке в ипенях может быть и 80 аренд с битыми стёклами и постоянными драками в общем коридоре), а к примеру в доме со звездой на Крещатике снять могут и наркоши, и негры, но никто и за 200 аренд вам там даже с 20ти летним евроремонтом ничего не продаст.
В коммерции много мутняка с коммунальной собственностью и облагораживанием обоссаных и загаженных подвалов купленных за копейки, ремонт мог быть и скотчем с клеем, а мог быть и капитальный нормальный. Так что там возможны большие разбросы по цене в голове продавца
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:19

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Вы на стороне арендаторов, устраивающих бастонаду лендлордам пачкой палаючих авизо, или Вы на стороне кровосись-тунеядцев?

Ну була можлива аренда вашої прєлєсті 15 кіло грн. стала 20, тільки курс вже не 33, а трохи змінився, ця вся ситуація вам дає надію?
Ми в яких одиницях відштовхнулись від дна?
Стосовно продажу, багато продаванів не усвідомили ще глибини сра, ми йдемо по сценарію 2015.
Маленький приклад, дивився один малесенький комерційний об'єкт, власник хоче здати в довгострокову аренду або продати, так ось ціна продажу 45 кіло зєлєні.....а от за оренду просить 7000 грн.
Як бачимо, до власника вже дійшло, що здати він може фактично за 150 у.о. або навіть менше восени, а продати хоче не за 120-150 аренд, а за 300+.
Можете прикинути скільки реально коштує ваша цукерочка, нагадаю, що в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.

Квіточка не продається. Не на часі. Після війни, коли буде гострий дефіцит такої нерухомості - вийде на аукціон.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:51

  барабашов написав:somilitark
а к примеру в доме со звездой на Крещатике снять могут и наркоши, и негры, но никто и за 200 аренд вам там даже с 20ти летним евроремонтом ничего не продаст.


а кстати по тем домам ( со звездой и вдоль Крещатика) что за контингент?
одни бордели и офисы остались, или ещё живут люди?
может у кого есть фотки подъездов?
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:09

  smdtranz написав:
  барабашов написав:somilitark
а к примеру в доме со звездой на Крещатике снять могут и наркоши, и негры, но никто и за 200 аренд вам там даже с 20ти летним евроремонтом ничего не продаст.


а кстати по тем домам ( со звездой и вдоль Крещатика) что за контингент?
одни бордели и офисы остались, или ещё живут люди?
может у кого есть фотки подъездов?

Тут можете глянути в якому стані підвал та дах, ну і трішки МОПів є, куди без них :D
https://youtu.be/BFA7h-AXhRA?t=364
kitco
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 11:57

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Вы на стороне арендаторов, устраивающих бастонаду лендлордам пачкой палаючих авизо, или Вы на стороне кровосись-тунеядцев?

Ну була можлива аренда вашої прєлєсті 15 кіло грн. стала 20, тільки курс вже не 33, а трохи змінився, ця вся ситуація вам дає надію?
Ми в яких одиницях відштовхнулись від дна?
Стосовно продажу, багато продаванів не усвідомили ще глибини сра, ми йдемо по сценарію 2015.
Маленький приклад, дивився один малесенький комерційний об'єкт, власник хоче здати в довгострокову аренду або продати, так ось ціна продажу 45 кіло зєлєні.....а от за оренду просить 7000 грн.
Як бачимо, до власника вже дійшло, що здати він може фактично за 150 у.о. або навіть менше восени, а продати хоче не за 120-150 аренд, а за 300+.
Можете прикинути скільки реально коштує ваша цукерочка, нагадаю, що в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.

Квіточка не продається. Не на часі. Після війни, коли буде гострий дефіцит такої нерухомості - вийде на аукціон.

На голандський?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 12:28

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Квіточка не продається. Не на часі. Після війни, коли буде гострий дефіцит такої нерухомості - вийде на аукціон.

На голандський?

Можна і на голандський, але з резервд прайс яку ви добре знаєте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 13:19

  kitco написав:
  smdtranz написав:
  барабашов написав:somilitark
а к примеру в доме со звездой на Крещатике снять могут и наркоши, и негры, но никто и за 200 аренд вам там даже с 20ти летним евроремонтом ничего не продаст.


а кстати по тем домам ( со звездой и вдоль Крещатика) что за контингент?
одни бордели и офисы остались, или ещё живут люди?
может у кого есть фотки подъездов?

Тут можете глянути в якому стані підвал та дах, ну і трішки МОПів є, куди без них :D
https://youtu.be/BFA7h-AXhRA?t=364


спасибо, супер видео. детство вспомнил, я в том доме в бомбоубежище тоже лазил, только там чисто и убрано было. еще возле майдана дом со шпилем интересный, можно было на шпиль вылезти. и в воздушную шахту метро крещатик, там глубина колодца впечатляет их два. сидишь под пероном, над головой люди ходят, запасных туннелей куча. сейчас вокруг налепили домов, ни проехать ни припарковаться...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 13:21

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Квіточка не продається. Не на часі. Після війни, коли буде гострий дефіцит такої нерухомості - вийде на аукціон.

На голандський?

Можна і на голандський, але з резервд прайс яку ви добре знаєте.

Если деньги от ее продажи нужны будут в ближайшие лет 5, то продать лучше сейчас
Damien
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