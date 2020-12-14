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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10216102171021810219

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:22

Damien
И продать как завещал великий Франт по цене евроремонта
Пока дают
Потом сквоттеры, Швондеры, герои обороны Рахова и Стрыя с пятью детьми прописанными в подвале австрийского дома у тёщи.,.
Рубити кiнець треба рiзко та швидко ,як говорив наш рэбэ Менахем Мендель Шнеерсон :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Одеса, Аркадія (Гагарінське плато)
А ви ще на Київ бочку котите :mrgreen:
Не те що архітектури, мопів, навіть корзин під кондери нема. І не така вже й щільна забудова на ПОХу :mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:50

  somilitark написав:в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.

Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 17:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город, — Кличко

Перед началом обострения войны в столице проживало около 3,6 млн человек. Сейчас количество жителей колеблется в пределах 3 млн, впрочем, часть из них — либо переселенцы, либо транзитом в городе.


:shock:
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:52

  zerocool написав:
  somilitark написав:в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.

Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.

Аренда тогда в гривнах не падала. Спрос на аренду не уменьшался.
И цены на покупку жилья в долларе были гораздо ниже, чем на конец 2021. А спрос только рос(и цены в гривне тоже)
Поэтому вообще нет никакого смысла сравнивать с 2015
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:55

  Andrey2512 написав:
Около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город, — Кличко

Перед началом обострения войны в столице проживало около 3,6 млн человек. Сейчас количество жителей колеблется в пределах 3 млн, впрочем, часть из них — либо переселенцы, либо транзитом в городе.


:shock:

Как по мне - их уже много.
Мне нравилось в начале апреля по городу передвигаться на а/м. Сейчас с каждым днем все некомфортнее
Damien
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