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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 сер, 2022 16:22
Damien
И продать как завещал великий Франт по цене евроремонта
Пока дают
Потом сквоттеры, Швондеры, герои обороны Рахова и Стрыя с пятью детьми прописанными в подвале австрийского дома у тёщи.,.
Рубити кiнець треба рiзко та швидко ,як говорив наш рэбэ Менахем Мендель Шнеерсон
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барабашов
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:37
Одеса, Аркадія (Гагарінське плато)
А ви ще на Київ бочку котите
Не те що архітектури, мопів, навіть корзин під кондери нема. І не така вже й щільна забудова на ПОХу
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Faceless
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:50
somilitark написав:
в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.
Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.
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zerocool
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:54
Около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город, — Кличко
Перед началом обострения войны в столице проживало около 3,6 млн человек. Сейчас количество жителей колеблется в пределах 3 млн, впрочем, часть из них — либо переселенцы, либо транзитом в городе.
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Andrey2512
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Додано: Чет 18 сер, 2022 18:52
zerocool написав: somilitark написав:
в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.
Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.
Аренда тогда в гривнах не падала. Спрос на аренду не уменьшался.
И цены на покупку жилья в долларе были гораздо ниже, чем на конец 2021. А спрос только рос(и цены в гривне тоже)
Поэтому вообще нет никакого смысла сравнивать с 2015
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Damien
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Додано: Чет 18 сер, 2022 18:55
Andrey2512 написав:
Около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город, — Кличко
Перед началом обострения войны в столице проживало около 3,6 млн человек. Сейчас количество жителей колеблется в пределах 3 млн, впрочем, часть из них — либо переселенцы, либо транзитом в городе.
Как по мне - их уже много.
Мне нравилось в начале апреля по городу передвигаться на а/м. Сейчас с каждым днем все некомфортнее
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Damien
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Додано: Чет 18 сер, 2022 20:15
Damien написав: Andrey2512 написав:
Около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город, — Кличко
Перед началом обострения войны в столице проживало около 3,6 млн человек. Сейчас количество жителей колеблется в пределах 3 млн, впрочем, часть из них — либо переселенцы, либо транзитом в городе.
Как по мне - их уже много.
Мне нравилось в начале апреля по городу передвигаться на а/м. Сейчас с каждым днем все некомфортнее
в марте возле дома свободная парковка была и тишина от отсутствия соседей!
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 18 сер, 2022 20:19
Faceless написав:
Одеса, Аркадія (Гагарінське плато)
А ви ще на Київ бочку котите
Не те що архітектури, мопів, навіть корзин під кондери нема. І не така вже й щільна забудова на ПОХу
Одеса? а де mare ?
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cohan
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Додано: Чет 18 сер, 2022 20:39
Damien написав:
Аренда тогда в гривнах не падала
zerocool написав:
Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.
. Спрос на аренду не уменьшался.
И цены на покупку жилья в долларе были гораздо ниже, чем на конец 2021. А спрос только рос(и цены в гривне тоже)
Поэтому вообще нет никакого смысла сравнивать с 2015
в 15м доллар сделал х3, орки под Киевом не стояли
с чего аренде было падать в гривне???
смотрю у вас серьезные проблема с адекватностью восприятия реальности...
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Додано: Чет 18 сер, 2022 20:40
cohan написав:
а де mare ?
раньше на этом месте было море
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