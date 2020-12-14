Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:47

zerocool написав: somilitark написав: в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу. в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.

Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала. Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.

А у Києві надземне житло і досі ще щось коштує? :)Ти ба... Люди, одначе, невиправні оптимісти...А от мені не видається наразі безпечним ні Київ, ні Львів, ні ІФ, ні, навіть, можливо, й прикордонний Ужгород :(.На фронті хіт сезону -- одномістні нори-бліндажики. І що глибші -- то краще.І не лише на передовій, а й у наближених селах.Бо Московія ж не розвалиться ні за рік, ні за два... То ж масивна брила. Інерційна... :(І всі ці роки (десятиліття?) жити в скупчених містах, високо над землею, і думати, що ж там замислили бахнуті москвини? Скільки ще "калібрів", чи іншої гидоти, накалібрували? І ніби й хочеться демобілізації (5-6міс -- то трохи вже аж занадто), й піти відпочити в безпечні й приємні гори, але де у нас такі гори взимку...? І як тоді жити в багатоповерхівці: вгорі, у небезпеці, у постійному очікуванні "прилетить-не-прилетить"...?Я ще до великої війни уявляв: підземне енергоефективне житло; а панорамні вікна на іншу близесеньку багатоповерхівку не треба -- все одно всі в смартфонах-телевізорах сидять; а вгорі мають лишитись тільки ліси-парки-велодоріжки..., і тихесенькі електромашинки. :)Але на ринку не було пропозицій отакого... Чомусь.А зараз?Та... Логічні рішення колись та мають прийти. :)Але ж яким моторошним способом вони прориваються. :(