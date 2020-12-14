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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10217102181021910220

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 22:46

  Faceless написав:Одеса, Аркадія (Гагарінське плато)
А ви ще на Київ бочку котите :mrgreen:
Не те що архітектури, мопів, навіть корзин під кондери нема. І не така вже й щільна забудова на ПОХу

Тю, так это давно известно, там дичь с землеотводом и придомовой територией, которая г9а и даймондам и не снилась. Но кагор всех любит.
Аркадия это кста не о похе, а о Печерск.

А на Кловском 7 есть придомовая территория? Или таким жк по статусу не положено?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 07:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Одеса, Аркадія (Гагарінське плато)
А ви ще на Київ бочку котите :mrgreen:
Не те що архітектури, мопів, навіть корзин під кондери нема. І не така вже й щільна забудова на ПОХу

Тю, так это давно известно, там дичь с землеотводом и придомовой територией, которая г9а и даймондам и не снилась. Но кагор всех любит.
Аркадия это кста не о похе, а о Печерск.

А на Кловском 7 есть придомовая территория? Или таким жк по статусу не положено?


Ну який Печерськ, тут можна порівняти або з ПОХ, або взагалі з південною борщагою, на більше не тягне.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 07:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:на більше не тягне.

Що у них "Печерськ"? Занесло туди. Аркадія таке щось (доречі по захарівському методу , більше половини вікон в кадорівських будинках не горить). Що ще глянути в Одесі?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:47

  zerocool написав:
  somilitark написав:в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.

Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.




А у Києві надземне житло і досі ще щось коштує? :)
Ти ба... Люди, одначе, невиправні оптимісти...

А от мені не видається наразі безпечним ні Київ, ні Львів, ні ІФ, ні, навіть, можливо, й прикордонний Ужгород :(.

На фронті хіт сезону -- одномістні нори-бліндажики. І що глибші -- то краще.
І не лише на передовій, а й у наближених селах.
Бо Московія ж не розвалиться ні за рік, ні за два... То ж масивна брила. Інерційна... :(
І всі ці роки (десятиліття?) жити в скупчених містах, високо над землею, і думати, що ж там замислили бахнуті москвини? Скільки ще "калібрів", чи іншої гидоти, накалібрували? І ніби й хочеться демобілізації (5-6міс -- то трохи вже аж занадто), й піти відпочити в безпечні й приємні гори, але де у нас такі гори взимку...? І як тоді жити в багатоповерхівці: вгорі, у небезпеці, у постійному очікуванні "прилетить-не-прилетить"...?

Я ще до великої війни уявляв: підземне енергоефективне житло; а панорамні вікна на іншу близесеньку багатоповерхівку не треба -- все одно всі в смартфонах-телевізорах сидять; а вгорі мають лишитись тільки ліси-парки-велодоріжки..., і тихесенькі електромашинки. :)
Але на ринку не було пропозицій отакого... Чомусь.
А зараз?
Та... Логічні рішення колись та мають прийти. :)
Але ж яким моторошним способом вони прориваються. :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:43

  Faceless написав:Ну який Печерськ, тут можна порівняти або з ПОХ, або взагалі з південною борщагою, на більше не тягне.

Тот Печерск, который Кловский 7 и сигнатуре. А там есть еще Кловский 5 и липская башня, Памятники человеческой жадности. Ну в крайнем случае новолипки и вокруг ботсада. Хотя кадор где-то там тулился.
Посмотрите в сторону Печерской с демиевского моста - такая же стена как и пох.
Ромасик
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