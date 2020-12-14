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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 сер, 2022 22:46
Faceless написав:
Одеса, Аркадія (Гагарінське плато)
А ви ще на Київ бочку котите
Не те що архітектури, мопів, навіть корзин під кондери нема. І не така вже й щільна забудова на ПОХу
Тю, так это давно известно, там дичь с землеотводом и придомовой територией, которая г9а и даймондам и не снилась. Но кагор всех любит.
Аркадия это кста не о похе, а о Печерск.
А на Кловском 7 есть придомовая территория? Или таким жк по статусу не положено?
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 07:46
Ромасик написав: Faceless написав:
Одеса, Аркадія (Гагарінське плато)
А ви ще на Київ бочку котите
Не те що архітектури, мопів, навіть корзин під кондери нема. І не така вже й щільна забудова на ПОХу
Тю, так это давно известно, там дичь с землеотводом и придомовой територией, которая г9а и даймондам и не снилась. Но кагор всех любит.
Аркадия это кста не о похе, а о Печерск.
А на Кловском 7 есть придомовая территория? Или таким жк по статусу не положено?
Ну який Печерськ, тут можна порівняти або з ПОХ, або взагалі з південною борщагою, на більше не тягне.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 07:54
Faceless написав:
на більше не тягне.
Що у них "Печерськ"? Занесло туди. Аркадія таке щось (доречі по захарівському методу , більше половини вікон в кадорівських будинках не горить). Що ще глянути в Одесі?
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:47
zerocool написав: somilitark написав:
в сьогоднішній ситуації повинно діяти правило сто аренд дорівнює ціна продажу.
Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.
А у Києві надземне житло і досі ще щось коштує? :)
Ти ба... Люди, одначе, невиправні оптимісти...
А от мені не видається наразі безпечним ні Київ, ні Львів, ні ІФ, ні, навіть, можливо, й прикордонний Ужгород :(.
На фронті хіт сезону -- одномістні нори-бліндажики. І що глибші -- то краще.
І не лише на передовій, а й у наближених селах.
Бо Московія ж не розвалиться ні за рік, ні за два... То ж масивна брила. Інерційна... :(
І всі ці роки (десятиліття?) жити в скупчених містах, високо над землею, і думати, що ж там замислили бахнуті москвини? Скільки ще "калібрів", чи іншої гидоти, накалібрували? І ніби й хочеться демобілізації (5-6міс -- то трохи вже аж занадто), й піти відпочити в безпечні й приємні гори, але де у нас такі гори взимку...? І як тоді жити в багатоповерхівці: вгорі, у небезпеці, у постійному очікуванні "прилетить-не-прилетить"...?
Я ще до великої війни уявляв: підземне енергоефективне житло; а панорамні вікна на іншу близесеньку багатоповерхівку не треба -- все одно всі в смартфонах-телевізорах сидять; а вгорі мають лишитись тільки ліси-парки-велодоріжки..., і тихесенькі електромашинки. :)
Але на ринку не було пропозицій отакого... Чомусь.
А зараз?
Та... Логічні рішення колись та мають прийти. :)
Але ж яким моторошним способом вони прориваються. :(
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:43
Faceless написав:
Ну який Печерськ, тут можна порівняти або з ПОХ, або взагалі з південною борщагою, на більше не тягне.
Тот Печерск, который Кловский 7 и сигнатуре. А там есть еще Кловский 5 и липская башня, Памятники человеческой жадности. Ну в крайнем случае новолипки и вокруг ботсада. Хотя кадор где-то там тулился.
Посмотрите в сторону Печерской с демиевского моста - такая же стена как и пох.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:39
Прохожий написав: Damien написав:
Аренда тогда в гривнах не падала
zerocool написав:
Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.
. Спрос на аренду не уменьшался.
И цены на покупку жилья в долларе были гораздо ниже, чем на конец 2021. А спрос только рос(и цены в гривне тоже)Поэтому вообще нет никакого смысла сравнивать с 2015
в 15м доллар сделал х3, орки под Киевом не стояли
с чего аренде было падать в гривне???смотрю у вас серьезные проблема с адекватностью восприятия реальности
...
Так вроде ж так и сказал я - НЕТ СМЫСЛА СРАВНИВАТЬ. Тогда не было предпосылок на тройное падение, а теперь есть.
Иди мимо, Прохожий
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:12
Damien написав: Andrey2512 написав:
Около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город, — Кличко
Перед началом обострения войны в столице проживало около 3,6 млн человек. Сейчас количество жителей колеблется в пределах 3 млн, впрочем, часть из них — либо переселенцы, либо транзитом в городе.
Как по мне - их уже много.
Мне нравилось в начале апреля по городу передвигаться на а/м. Сейчас с каждым днем все некомфортнее
В центре по прежнему ничего похожего на до войны на дорогах не наблюдаю. В апреле было меньше, но были бетонные блоки на ряде магистралей, что тоже не помогало движению
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:32
Прохожий написав: Damien написав:
Аренда тогда в гривнах не падала
zerocool написав:
Рахувати в орендах має сенс тільки в умовах відносної стабільності хоча б рік-два, в 2014-15 теж по сто доларів квартири здавалися в якісь періоди, але вартість продажу втричі не впала.
. Спрос на аренду не уменьшался.
И цены на покупку жилья в долларе были гораздо ниже, чем на конец 2021. А спрос только рос(и цены в гривне тоже)
Поэтому вообще нет никакого смысла сравнивать с 2015
в 15м доллар сделал х3, орки под Киевом не стояли
с чего аренде было падать в гривне???
смотрю у вас серьезные проблема с адекватностью восприятия реальности...
откуда у него восприятие. от поездок в апреле по пустому городу на трамвае?
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