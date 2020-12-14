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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:24
roberto dark написав: adeges написав:
В центре по прежнему ничего похожего на до войны на дорогах не наблюдаю.
Война в Украине??? Вы серьезно??? Я прогуливаюсь по Киеву уже неделю как и особых признаков войны не заметил. Да..иногда сирены ( во Львове были громче кстати), комендантский час ( тоже не критично), а в остальном "тишь да гладь". По телевизору из-за границы всё смотрелось намного страшнее...
А... Людина просто ще не бачила вибуха - хоча б в пару км по прямій ...
Почує-побачить - більше говорити не буде ...
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:24
roberto dark , пішли б зустріли санітарний потяг з пораненими. Або гелікоптер (на Фортецю сідає майже щодня) Та можно і просто походити по алеям центрального київського шпиталю. Там рідні прямо під каштанами спілкуються з хлопцями на каталках. Все норм, неначе після апендициту виглядають, тільки хлопці без ніг.
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:28
zerocool написав: Bobua написав:
А от мені не видається наразі безпечним ні Київ, ні Львів, ні ІФ, ні, навіть, можливо, й прикордонний Ужгород
.
На фронті хіт сезону -- одномістні нори-бліндажики. І що глибші -- то краще.
І не лише на передовій, а й у наближених селах.
Це називається ПТСР і фобія, серйозно, сходіть до фахівця. Це буде дешевше, ніж жити в підземних бункерах тільки тому, що "расія ще існує". Підземелля та нестача сонця погано впливає на здоров'я.
Від мене калібр прилітав у 100м, був і під мінометним та під артою, але чомусь від панорамних вікон не відмовляюся.
Та я ж тільки на холодну пору року потребую житла.
Тепла -- походи в гори. Купа сонця, повітря, води, ягід -- на решту пів року має вистачити.
Калібри та ін. бомбочки мене не так аж дуже тривожать.
Ні тут (у ямках), ні там -- далекобійні засоби дорогі ж, і не їх не кинуть на житлові будинки. Бо тупо. Навіть для скажених москвинів.
А от ЯЗ... От нема ж 100% гарантії.
Навіть якщо не хочеться вірити у повний сказ ворогів.
Біля фронту, коли вони близько, то, принамні, у цьому питанні спокійніше. А там, далеко в тилу... Причому -- мені ніби й треба жити у місті. Просто звичка така була. І крамниці дешевші. І філармонія лише там. Але ж у неї можна й проїздом...
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