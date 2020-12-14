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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10218102191022010221

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:24

  roberto dark написав:
  adeges написав:
В центре по прежнему ничего похожего на до войны на дорогах не наблюдаю.

Война в Украине??? Вы серьезно??? Я прогуливаюсь по Киеву уже неделю как и особых признаков войны не заметил. Да..иногда сирены ( во Львове были громче кстати), комендантский час ( тоже не критично), а в остальном "тишь да гладь". По телевизору из-за границы всё смотрелось намного страшнее...

А... Людина просто ще не бачила вибуха - хоча б в пару км по прямій ...
Почує-побачить - більше говорити не буде ...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:24

roberto dark , пішли б зустріли санітарний потяг з пораненими. Або гелікоптер (на Фортецю сідає майже щодня) Та можно і просто походити по алеям центрального київського шпиталю. Там рідні прямо під каштанами спілкуються з хлопцями на каталках. Все норм, неначе після апендициту виглядають, тільки хлопці без ніг.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 17:28

  zerocool написав:
  Bobua написав:А от мені не видається наразі безпечним ні Київ, ні Львів, ні ІФ, ні, навіть, можливо, й прикордонний Ужгород :(.

На фронті хіт сезону -- одномістні нори-бліндажики. І що глибші -- то краще.
І не лише на передовій, а й у наближених селах.

Це називається ПТСР і фобія, серйозно, сходіть до фахівця. Це буде дешевше, ніж жити в підземних бункерах тільки тому, що "расія ще існує". Підземелля та нестача сонця погано впливає на здоров'я.

Від мене калібр прилітав у 100м, був і під мінометним та під артою, але чомусь від панорамних вікон не відмовляюся.


Та я ж тільки на холодну пору року потребую житла.
Тепла -- походи в гори. Купа сонця, повітря, води, ягід -- на решту пів року має вистачити. :)

Калібри та ін. бомбочки мене не так аж дуже тривожать.
Ні тут (у ямках), ні там -- далекобійні засоби дорогі ж, і не їх не кинуть на житлові будинки. Бо тупо. Навіть для скажених москвинів.

А от ЯЗ... От нема ж 100% гарантії. :( Навіть якщо не хочеться вірити у повний сказ ворогів.
Біля фронту, коли вони близько, то, принамні, у цьому питанні спокійніше. А там, далеко в тилу... Причому -- мені ніби й треба жити у місті. Просто звичка така була. І крамниці дешевші. І філармонія лише там. Але ж у неї можна й проїздом...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:57

  Bobua написав:А от ЯЗ... От нема ж 100% гарантії. :( Навіть якщо не хочеться вірити у повний сказ ворогів.

0% або 100% гарантії взагалі не буває ніде і ніколи, можна і динозавра зустріти, а можливо і вторгнення інопланетян побачити.
Але за фактом у ймовірність застосування тактичной ЯЗ можна було вірити хіба що в перший тиждень після 24, зараз за фактом ймовірність нуль. Але як я бачу – на цій темі поплавило багатьох.

А ось ймовірність застосування стратегічної ЯЗ по Європі-США - вище за нуль, бо недофюрер цілком може вирішити піти красиво. Та й на міжконтиненталку бюджету виділяється дофіга. Тому що там "вороги", а в Україні - "братський народ" плюс жменька бендерівців, ви дуже погано стежите за їхньою логікою дій та пропагандою, там усе вписується один в один.

Що там по бункерам в Європі, будуються?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:02

  Hotab написав:roberto dark , пішли б зустріли санітарний потяг з пораненими. Або гелікоптер (на Фортецю сідає майже щодня) Та можно і просто походити по алеям центрального київського шпиталю. Там рідні прямо під каштанами спілкуються з хлопцями на каталках. Все норм, неначе після апендициту виглядають, тільки хлопці без ніг.


Така ж картина була по шпиталям після Іловайська або потім після Дебальцевого, я сам ще тоді надивився, і одного друга зачепило.
Ще раз - ми скоро 9 років як воюємо, принципово нічого не змінилося, але, як бачу, до багатьох це не доходить.

Ну а Київ..
У Києві електросамокатчик насмерть збив завідувача аптеки війскового шпиталю.

Це сталося на тротуарі, на вулиці 📍Лесі Українки, 12. Людина просто йшла з роботи, білий день, Київ. Молодий хлопець, якому 20 років на електросамокаті на швидкості збиває його з такою силою, що травми виявились не сумісними з життям.

За останні пару місяців:
Обстрілів та вбитих з боку рф - 0
Загиблих у ДТП – багато
Вбитих електросамокатом за останню добу - 1
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нац банк намалював палку униз, а потом сплошной оптимизм.
Особенно понравилось вот это:

"Але є і добрі новини. Бізнес і звичайні українці помалу відійшли від першого шоку та пристосовуються до діяльності в умовах війни. Підприємства вже почали відновлювати виробництво, а також подекуди запускають нові проєкти. Аграрії, попри усі складнощі, провели посівну навесні й приступили до жнив. З кожним місяцем зростають і поставки української продукції за кордон. Частина людей, що виїздили на початку війни, повернулися в Україну. Все це пожвавлює внутрішній попит, що є доброю ознакою для економіки"
Зображення
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