Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав: В центре по прежнему ничего похожего на до войны на дорогах не наблюдаю.
Война в Украине??? Вы серьезно??? Я прогуливаюсь по Киеву уже неделю как и особых признаков войны не заметил. Да..иногда сирены ( во Львове были громче кстати), комендантский час ( тоже не критично), а в остальном "тишь да гладь". По телевизору из-за границы всё смотрелось намного страшнее...
А... Людина просто ще не бачила вибуха - хоча б в пару км по прямій ... Почує-побачить - більше говорити не буде ...
roberto dark , пішли б зустріли санітарний потяг з пораненими. Або гелікоптер (на Фортецю сідає майже щодня) Та можно і просто походити по алеям центрального київського шпиталю. Там рідні прямо під каштанами спілкуються з хлопцями на каталках. Все норм, неначе після апендициту виглядають, тільки хлопці без ніг.
Bobua написав:А от мені не видається наразі безпечним ні Київ, ні Львів, ні ІФ, ні, навіть, можливо, й прикордонний Ужгород .
На фронті хіт сезону -- одномістні нори-бліндажики. І що глибші -- то краще. І не лише на передовій, а й у наближених селах.
Це називається ПТСР і фобія, серйозно, сходіть до фахівця. Це буде дешевше, ніж жити в підземних бункерах тільки тому, що "расія ще існує". Підземелля та нестача сонця погано впливає на здоров'я.
Від мене калібр прилітав у 100м, був і під мінометним та під артою, але чомусь від панорамних вікон не відмовляюся.
Та я ж тільки на холодну пору року потребую житла. Тепла -- походи в гори. Купа сонця, повітря, води, ягід -- на решту пів року має вистачити.
Калібри та ін. бомбочки мене не так аж дуже тривожать. Ні тут (у ямках), ні там -- далекобійні засоби дорогі ж, і не їх не кинуть на житлові будинки. Бо тупо. Навіть для скажених москвинів.
А от ЯЗ... От нема ж 100% гарантії. Навіть якщо не хочеться вірити у повний сказ ворогів. Біля фронту, коли вони близько, то, принамні, у цьому питанні спокійніше. А там, далеко в тилу... Причому -- мені ніби й треба жити у місті. Просто звичка така була. І крамниці дешевші. І філармонія лише там. Але ж у неї можна й проїздом...
Bobua написав:А от ЯЗ... От нема ж 100% гарантії. Навіть якщо не хочеться вірити у повний сказ ворогів.
0% або 100% гарантії взагалі не буває ніде і ніколи, можна і динозавра зустріти, а можливо і вторгнення інопланетян побачити. Але за фактом у ймовірність застосування тактичной ЯЗ можна було вірити хіба що в перший тиждень після 24, зараз за фактом ймовірність нуль. Але як я бачу – на цій темі поплавило багатьох.
А ось ймовірність застосування стратегічної ЯЗ по Європі-США - вище за нуль, бо недофюрер цілком може вирішити піти красиво. Та й на міжконтиненталку бюджету виділяється дофіга. Тому що там "вороги", а в Україні - "братський народ" плюс жменька бендерівців, ви дуже погано стежите за їхньою логікою дій та пропагандою, там усе вписується один в один.
Hotab написав:roberto dark , пішли б зустріли санітарний потяг з пораненими. Або гелікоптер (на Фортецю сідає майже щодня) Та можно і просто походити по алеям центрального київського шпиталю. Там рідні прямо під каштанами спілкуються з хлопцями на каталках. Все норм, неначе після апендициту виглядають, тільки хлопці без ніг.
Така ж картина була по шпиталям після Іловайська або потім після Дебальцевого, я сам ще тоді надивився, і одного друга зачепило. Ще раз - ми скоро 9 років як воюємо, принципово нічого не змінилося, але, як бачу, до багатьох це не доходить.
Ну а Київ..
У Києві електросамокатчик насмерть збив завідувача аптеки війскового шпиталю.
Це сталося на тротуарі, на вулиці 📍Лесі Українки, 12. Людина просто йшла з роботи, білий день, Київ. Молодий хлопець, якому 20 років на електросамокаті на швидкості збиває його з такою силою, що травми виявились не сумісними з життям.
За останні пару місяців: Обстрілів та вбитих з боку рф - 0 Загиблих у ДТП – багато Вбитих електросамокатом за останню добу - 1
Нац банк намалював палку униз, а потом сплошной оптимизм. Особенно понравилось вот это:
"Але є і добрі новини. Бізнес і звичайні українці помалу відійшли від першого шоку та пристосовуються до діяльності в умовах війни. Підприємства вже почали відновлювати виробництво, а також подекуди запускають нові проєкти. Аграрії, попри усі складнощі, провели посівну навесні й приступили до жнив. З кожним місяцем зростають і поставки української продукції за кордон. Частина людей, що виїздили на початку війни, повернулися в Україну. Все це пожвавлює внутрішній попит, що є доброю ознакою для економіки"
Damien написав:Аренда тогда в гривнах не падала. Спрос на аренду не уменьшался. И цены на покупку жилья в долларе были гораздо ниже, чем на конец 2021. А спрос только рос(и цены в гривне тоже) Поэтому вообще нет никакого смысла сравнивать с 2015
в 15м доллар сделал х3, орки под Киевом не стояли с чего аренде было падать в гривне??? смотрю у вас серьезные проблема с адекватностью восприятия реальности...
откуда у него восприятие. от поездок в апреле по пустому городу на трамвае?
Да, так и было. Еду на общественном транспорте, смотрю в окошко. И наблюдаю, как из подъезда дома в Севене выбегает beee с ведром шпаклевки, а за ним гонится хозяин квартиры, где beee ремонт делал. -Подоконники зачем вровень сделал, если они должны по проекту выступать???!! Я эту квартру за 35тыс рассчитывал сдать! А кому она теперь нужна с такими подоконниками???!!! - орет хозяин. Вот откуда возникла цифра 35тыс за аренду в Севене. До этого beee и понятия не имел о ценах аренды.