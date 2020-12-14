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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10219102201022110222

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 23:14

  Bolt написав:Элитарное жилье по Франковски:
https://youtu.be/jmGm0eL_ITc

Ну норм житло для біженців

2-кімнатні 68 — 81 м² від 3.49 млн грн 51 350 — 63 200 грн/м²
3-кімнатні 104 — 111 м² від 5.34 млн грн 51 350 — 63 200 грн/м²
4-кімнатні продані
7-кімнатні продані
zerocool
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