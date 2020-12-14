|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 сер, 2022 23:14
Ну норм житло для біженців
2-кімнатні 68 — 81 м² від 3.49 млн грн 51 350 — 63 200 грн/м²
3-кімнатні 104 — 111 м² від 5.34 млн грн 51 350 — 63 200 грн/м²
4-кімнатні продані
7-кімнатні продані
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 329
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22965
|11585919
|
|
|1111
|4895998
|
|
|3
|4115
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim