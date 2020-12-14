барабашов написав:

А шо тут такого необычного?Ну купили цыгане новострой, ну проконтролировали лично проект и ход ремонта, ну решили по итогу выйти с минимальными потерями, это ж не подвал Флуя с волчонком-вуду в качестве хранителя электрощитка?Даже сейчас такое можно сдать думаю за 200-220 арендТорг никто не отменял, надо просто помониторить обьяву, как быстро уйдёт и какие выкрутасы по цене ближе к зиме будутЭто монолит или панель модная? Есть фото дома снаружи и МОПов?В прошлом году когда я искал куда выпрыгнуть со своего объекта, по такой цене были сталинки у нас в центре +- такого же метража с необходимостью срочно что то доделать/переделать/обновить с 20ти летним ремонтом либо от 120ти без торга "заезжай и живи", из нашего центра на метро до Крещатика как бы не доедешь и в наш аэропорт тоже как бы полчаса такси гнать и потом до Борисполя не 20 минут лететь. Реально ушло из под носа два объекта с необходимостью вкинуть до 10куе на мелочи метражом поменьше по 1250-1300$/метр, новострой вообще до двухи со жлобремонтом заряжали. Так что этот Версаль ещё более-менее вариант, опять же хотелось бы полностью осмотреть дом и место.