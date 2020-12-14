Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А шо тут такого необычного? Ну купили цыгане новострой, ну проконтролировали лично проект и ход ремонта, ну решили по итогу выйти с минимальными потерями, это ж не подвал Флуя с волчонком-вуду в качестве хранителя электрощитка? Даже сейчас такое можно сдать думаю за 200-220 аренд Торг никто не отменял, надо просто помониторить обьяву, как быстро уйдёт и какие выкрутасы по цене ближе к зиме будут Это монолит или панель модная? Есть фото дома снаружи и МОПов? В прошлом году когда я искал куда выпрыгнуть со своего объекта, по такой цене были сталинки у нас в центре +- такого же метража с необходимостью срочно что то доделать/переделать/обновить с 20ти летним ремонтом либо от 120ти без торга "заезжай и живи", из нашего центра на метро до Крещатика как бы не доедешь и в наш аэропорт тоже как бы полчаса такси гнать и потом до Борисполя не 20 минут лететь. Реально ушло из под носа два объекта с необходимостью вкинуть до 10куе на мелочи метражом поменьше по 1250-1300$/метр, новострой вообще до двухи со жлобремонтом заряжали. Так что этот Версаль ещё более-менее вариант, опять же хотелось бы полностью осмотреть дом и место.
монолит Ковальских,2010-2011,МОП просторный,похоже на 1 подъезд,там на этаж 4 двухи по 80м и 3 лифта с грузовым.В чатике мужик написал срочно продаем и ссыль,мож рыла на повороте обогнать или правда к спеху.Фото в гугле.Придомовая 9,8грн./м²,горизонтальное тепло кто ставил счетчики-с ними
Несколько месяцев назад я постил ссылку на эту квартиру. Жила одинокая женщина с животными. Срочная Продажа. Аукцион на повышение до конкретной даты. Писалось, что продадим тому кто даст больше всех на дату дедлайна. Стартовая цена за 85 тыс долларов. Но после даты дедлайна появилась опять. Интересно, продавцы теже, или кто то прикупил и решил спекульнуть?
Раз уж речь заходила о паритете мнений форума. Кривая пессимизма доходит до уровня воя хаски, как заметил vitaliian. Каждое утро воет у соседа, па?ла, хоть и красивая.
К примеру. Здесь писали что все выедут из города. Апокалипсис прямо. В нескольких детсадах, сообщают, что состав детей полностью обновился. Уехали одни, приехали другие. То, о чём я и писал - пустым место не будет. В ответ - сарказм.
Аренда квартир сейчас - сдаётся за день.
А строительной сфере, например, выгоден отток. Уезжают же или богатые или рабочий класс
Квартира без окна, почти как бомбоубежище), размер приблизительно 3,5х4,5 м. Есть все необходимое для жизни
і всього за було 9500 нікомунепотрбіних або 400К самих файних, і ремонт: заходь та живи... упс. за тиждень вже стало 8500
С обратной стороны этого разрушенного дома - клиника репрод. медицины. Владелица за месяц до войны переехала из Славянска. Клиника находится в цоколе. Сегодня там принимают клиентов. Поразительно, но кроме пулевых в окнах- уцелела. Цоколь актуален
Там однозначно был дизайнер. В 70-80% киевских квартир ремонт хуже
К чему весь этот стеб? Ну ездил туда шишку с секретутками парить пожилой чиновник второго-третьего эшелона. У него сформировались вкусы еще в период партийно-комсомольской молодости - Эрмитаж, Царское Село и тому подобное. Не картины в дубовых золоченых рамах, не канделябры с бордовыми гардинами - уже хорошо. Сразу видно прогрессивного человека.
Ярко, красиво. Явно лучше голого бетона после застройщика. Квартира гарантированного найдет своего героя. И возможно быстро.
ЗЫ. А судьи кто (С)? ЗЗЫ. Эстетам шторки можно снять, но будет не практично.
Квартира без окна, почти как бомбоубежище), размер приблизительно 3,5х4,5 м. Есть все необходимое для жизни
і всього за було 9500 нікомунепотрбіних або 400К самих файних, і ремонт: заходь та живи... упс. за тиждень вже стало 8500
С обратной стороны этого разрушенного дома - клиника репрод. медицины. Владелица за месяц до войны переехала из Славянска. Клиника находится в цоколе. Сегодня там принимают клиентов. Поразительно, но кроме пулевых в окнах- уцелела. Цоколь актуален
Ну це багато що пояснює, будинок можливо взагалі під знесення, хоча б часткове. Купувати-продавати у такому немає сенсу, тим більше щось таке мутне без вікон (воно взагалі оформлене як житлове)? Знесуть та й все, шукай чекай потім на компенсацію.