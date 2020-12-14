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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10225102261022710228>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 110
1. Не вище 500
15%
16
2. 501 - 700
16%
18
3. 701 - 900
19%
21
4. 901 - 1000
21%
23
5. 1001 - 1200
16%
18
6. 1201 - 1500
5%
6
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:56

  Олежан написав:с киева все уже уехали на эти дни?

Судя по проспекту Победы, отнюдь не все
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 10:38

  барабашов написав:
  vladimir07 написав:
  барабашов написав:
По поводу продолжительности жизни там спросите у дочки Васи-Биты, она судья у вас в столице, чего в 57 умер её папа. А он не в шахте пол жизни провёл.

В википедии оказывается есть, но сюда не копирую, т.к. совсем не по теме будет.

Что там есть?

Статья про биту, только по фамилии нужно искать, а не по кличке. )
Он же был в Крыму головой совета министров, поэтому статья есть.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:04

  sequence написав:
  Олежан написав:с киева все уже уехали на эти дни?

Судя по проспекту Победы, отнюдь не все


Судя по новостям, отрицательно выезжают. Выехало 39 тыс., заехало 42 тыс.
По Киеву машин меньше не стало.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:18

  Олежан написав:с киева все уже уехали на эти дни?

Прямо сейчас гуляю на Владимирской горке. Примерно 5% людей от обычного количества.Авто минимум. В таком центре Киева можно жить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:41

Frant
Ну так 41метр хрущ 100куе после дохлой бабки 14 лет назад при $=4,65 - 2500уе за метр
Я лично жду "папяццот" но не хрущ и не после дохлой бабки и не совсем возле метро
Пан Мухх хочет хоть что то "папяццот" купить возле буквы "Мэ", ему бункер рядом с диваном жизненно необходим
Так шо математика "-80%" типа получается
20% же остаётся
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:47

  барабашов написав:
По поводу продолжительности жизни там спросите у дочки Васи-Биты, она судья у вас в столице, чего в 57 умер её папа. А он не в шахте пол жизни провёл.
В википедии оказывается есть, но сюда не копирую, т.к. совсем не по теме будет.
Что там есть?
Статья про биту, только по фамилии нужно искать, а не по кличке. )
Он же был в Крыму головой совета министров, поэтому статья есть.


А что там особенного, конспироогического ? Все под богом ходим
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:16

  fler написав:
  sequence написав:
  Олежан написав:с киева все уже уехали на эти дни?

Судя по проспекту Победы, отнюдь не все


Судя по новостям, отрицательно выезжают. Выехало 39 тыс., заехало 42 тыс.
По Киеву машин меньше не стало.

вчера в спортлайф дрим таун был аншлаг просто, а чтобы припарковаться на славутич или севен - нужно ездить кругами Rо = 600м
beee
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:42

  flyman написав:Не можу знайти пост Первого, як плохо там на заподі
так от отвєт Чемберлєна оператору учотки:

https://dou.ua/forums/topic/39626/#2470360

До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно.
Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку.
Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.

Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:55

  UA написав:..В таком центре Киева можно жить.

не расстраивайтесь!
это до конца недели людей напугали так.
мне вот интересно, что будет со школами с начала учебного - раньше детей на машинах развозили, что создавало "трафик проблемc". Более того скажу, мы еще сами не решили, что нам самим с учебой делать
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Мизантрóп написав:на ПОХ объекте в чате срочная хотелка,заметьте не дорого.Не хватает 3 портсигара отечественных и куртки замшевой)) https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chav ... OWFxo.html

Там однозначно был дизайнер.
В 70-80% киевских квартир ремонт хуже :mrgreen:
https://ua.m2bomber.com/obj/989617247/view/flat-sell/kiiv-11-421866/2k-vul-sverstuka-m-livoberezna

Психологічна травма з дитинства від радянських стінок і килимів на стінах
Faceless
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