барабашов написав:

По поводу продолжительности жизни там спросите у дочки Васи-Биты, она судья у вас в столице, чего в 57 умер её папа. А он не в шахте пол жизни провёл.В википедии оказывается есть, но сюда не копирую, т.к. совсем не по теме будет.Что там есть?Статья про биту, только по фамилии нужно искать, а не по кличке. )Он же был в Крыму головой совета министров, поэтому статья есть.