Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Frant Ну так 41метр хрущ 100куе после дохлой бабки 14 лет назад при $=4,65 - 2500уе за метр Я лично жду "папяццот" но не хрущ и не после дохлой бабки и не совсем возле метро Пан Мухх хочет хоть что то "папяццот" купить возле буквы "Мэ", ему бункер рядом с диваном жизненно необходим Так шо математика "-80%" типа получается 20% же остаётся
барабашов написав: По поводу продолжительности жизни там спросите у дочки Васи-Биты, она судья у вас в столице, чего в 57 умер её папа. А он не в шахте пол жизни провёл. В википедии оказывается есть, но сюда не копирую, т.к. совсем не по теме будет. Что там есть? Статья про биту, только по фамилии нужно искать, а не по кличке. ) Он же был в Крыму головой совета министров, поэтому статья есть.
А что там особенного, конспироогического ? Все под богом ходим
До речі, в мене знайома до війни працювала в епіцентрі кассиром. Знімала з чоловіком квартиру в Києві, двоє дітей, жили бідно. Зараз в Германії квартира безкоштовна плюс допомога 600 євро. Робити не примушують, а грошей більше, ніж за роботу в Україні. Повертатись звісно не хоче та цілодобово вчить німецьку. Так що да, багато людей працювавших за копійчані зп виїдуть і дешева сфера послуг переформатується не в дешевшу сторону.
Это явление еще месяца 4 назад обсудили: да, при наличии халявы -- жить в Европе просто отлично. Но когда из халявной хаты попросят "на выход" -- окажется, что немецком эпицентре кассирам платят +- минималку. А такая же хата стоит, что странно, ровно +- минималка - евро 100/200. И повертатись она звісно будет не хотеть и дальше, но жить будет не сильно багаче...
не расстраивайтесь! это до конца недели людей напугали так. мне вот интересно, что будет со школами с начала учебного - раньше детей на машинах развозили, что создавало "трафик проблемc". Более того скажу, мы еще сами не решили, что нам самим с учебой делать